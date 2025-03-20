Туризм назвали основным драйвером развития регионов

Туристическая отрасль является основным драйвером развития регионов, заявил исполнительный директор Центра отраслевой экспертизы «Туризм» Сбербанка Константин Марков в рамках сессии Сбера «Тихая гавань турбизнеса-2025: анализ, финансы, цифра» на выставке MITT.

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«Туризм привлекает инвестиции, создает новые рабочие места, повышает благополучие», — сказал он.

Марков добавил, что Сбер привлекает все возможные инструменты для развития туризма, включая ИИ-решения, аналитику отрасли и другие.

«Сбер, как и любой другой банк, рассматривающий заявку, выступает своего рода институтом развития компетенции инвесторов в сфере туризма по продуктам экосистемы, продуктам ключевого банковского направления, наличию и анализу бизнес-плана», — отметил он.

В рамках сессии участники также обсудили тенденции рынка туризма. Они пришли к выводу, что для туризма важен рост реальных доходов населения. По их словам, 65% всех туристов, которые путешествовали по России в 2024 году, за последний год увеличили свой доход. В 2024 году туристы потратили в поездках 2,3 трлн рублей — это на 11% больше, чем в 2023-м.

По словам руководителя направления «Умный дом Sber» в SberDevices Екатерины Гельфанд, умные устройства с ИИ в отелях значительно облегчают жизнь.