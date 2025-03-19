Где отдыхали россияне зимой: популярные направления и цены

Аналитики платформ ЮMoney и «Суточно.ру» изучили предпочтения российских туристов за зимний сезон 2025 года. Исследование показало, что путешественники стали активнее бронировать жилье самостоятельно, а спрос на аренду загородных домов, санаториев и лыжных курортов значительно вырос.

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Топ городов для краткосрочной аренды

По данным исследования, среди популярных направлений для краткосрочного отдыха традиционно лидируют Москва, Санкт-Петербург и Казань.

В десятку самых востребованных городов также вошли:

Сочи,

Калининград,

Краснодар,

Екатеринбург,

Ростов-на-Дону,

Нижний Новгород,

Новосибирск.

Средняя стоимость суточной аренды жилья по России выросла на 10 % и составила 4500 рублей. Туристы в среднем бронировали жилье на три дня, тратя на проживание около 13,5 тысячи рублей. В Москве средняя цена за ночь достигала 5400 рублей, в Казани и Сочи – порядка 4900 рублей, а в других крупных туристических городах суммы варьировались от 3200 до 3600 рублей.

Значительный рост спроса зафиксирован на горнолыжные направления. Среди самых популярных мест для зимнего отдыха оказались Шерегеш, Кировск, Манжерок, Эсто-Садок (Красная Поляна), Домбай, Архыз и Терскол.

Средняя стоимость проживания на горнолыжных курортах составила 8200 рублей за ночь, что на 12 % выше, чем годом ранее. Туристы проводили на отдыхе в среднем четыре дня, а общая сумма трат на жилье доходила до 32,8 тысячи рублей с человека. Самыми дорогими направлениями стали Эсто-Садок (10 400 рублей за ночь), Архыз (10 200 рублей) и Шерегеш (9800 рублей). В Белокурихе, Кировске и Губахе можно было остановиться за 4100–5400 рублей в сутки.

Санатории и загородные дома: растущий тренд

Популярность оздоровительных туров продолжает расти. По данным ЮKassa, оборот санаториев увеличился на 8 %, а число бронирований – на 7 %. Средний чек остался на уровне 9000 рублей за день отдыха. Современные здравницы предлагают не только традиционные лечебные процедуры, но и wellness-программы, детокс-туры и SPA-отдых, что делает их востребованными среди туристов.

Кроме того, на 45 % увеличился спрос на аренду загородных домов. Средняя стоимость составила 12 500 рублей за сутки (+10 % к прошлому году). Больше всего таких бронирований пришлось на Подмосковье, Ленинградскую область и Карелию. В топ-10 также вошли Краснодарский и Ставропольский край, Ярославская, Владимирская и Кемеровская области, Карачаево-Черкесия и Адыгея.

Спрос на деревенские дома и избушки вырос на треть

Еще одним заметным трендом стало увеличение интереса к аренде деревенских домов. Стоимость такого отдыха остается относительно доступной – в среднем 3000 рублей за сутки. Туристы все чаще выбирают уединенные места для отдыха, предпочитая атмосферу спокойствия вдали от городского шума.