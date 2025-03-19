Екатеринбург вошел в топ-10 популярных маршрутов для путешествий с детьми

Екатеринбург вошёл в топ-10 популярных авианаправлений для путешествий с детьми из Москвы этой весной. Как рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот», уральская столица заняла 8 строчку рейтинга.

Екатеринбург — интересный город для посещения с детьми. В окрестностях уральской столицы много живописных мест, где можно провести время на свежем воздухе. В городе много парков и скверов, где можно погулять и поиграть. Кроме того, в Екатеринбурге можно попробовать блюда уральской кухни, которые могут понравиться детям. Например, уральские пельмени, блины и другие традиционные угощения. Весной в Екатеринбурге открывается сезон для активного отдыха — велосипедные прогулки, ролики, скейтборды и другие виды спорта. Это отличная возможность провести время с пользой для здоровья и весело.

Авиакомпания составила рейтинг самых востребованных направлений по количеству бронирований на период с 30 апреля по 11 мая 2025 года. Уральская столица регулярно входит в различные рейтинги по туризму. Так, Екатеринбург вошёл в рейтинг самых бюджетных поездок из Москвы.