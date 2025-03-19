Из Воронежа можно будет отправиться в круиз на поезде

Маршрут включает посещение Владикавказа, Майкопа, Дербента, Грозного, Нальчика и Москвы. Поезд будет делать остановку в Воронеже, а билеты уже поступили в продажу.

Во время поездки пассажиры познакомятся с культурой и традициями Кавказа, посетят крепость Нарын-Кала, Каспийское море, гору Эльбрус, Нихалойские водопады и мечеть «Гордость мусульман».

Программа тура включает групповые экскурсии и индивидуальные поездки для небольших групп. Круизный поезд оборудован современными вагонами различных классов, включая люкс, СВ и купе. Также на борту предусмотрены ресторан, бар, душ и СПА-вагон.