В Крыму построят круглогодичный оздоровительный лагерь «Ямалия»

Во время ежегодного доклада губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал про строительство нового детского оздоровительного лагеря. Он появится в Крыму и будет работать круглый год.

«Площадь территории лагеря составит около 10 гектаров. С целью разработки эскизных решений и концепции для проектирования планируется проведение архитектурного всероссийского конкурса», – рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО.

Лагерь на территории арт-кластера «Таврида» вместит в себя 500 человек. В учреждении обустроят развитую инфраструктуру, медицинской блок, жилые корпуса, культурно-образовательный центр, бассейн, творческий квартал с мастерскими зонами для театра, дизайн-моды, танцев, аудио, медиа, прикладного и технического творчества.

В теплую погоду дети смогут насладиться летним кинотеатром и пляжем на благоустроенной территории.

Концепцию учреждения проработают в единой экосистеме с арт-кластером, который соединит в себе отдых, образование и творчество. Цветовые гаммы, дизайн, скульптуры и арт-объекты создадут с учетом возрастных групп детей и их интересов.

Напомним, что за прошлый год более девяти тысяч юных северян отдохнули в оздоровительных лагерях. «Ямалия» позволит увеличить количество таких смен для детей.