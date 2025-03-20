Сколько будет стоить проживание в популярных отелях Крыма летом

Неопределенность с пляжами Анапы – откроют ли их к летнему сезону, до сих пор неизвестно – побуждает поклонников этого места искать другие варианты. В числе главных критериев – песчаное побережье, ведь именно этим и славится черноморский курорт, попавший под режим ЧС из-за разлива мазута. Одним из альтернативных вариантов является Крым.

© tourdom.ru

На полуострове популярные у туристов песчаные пляжи на берегу Черного моря находятся на восточном побережье от Керчи до Судака и на западе полуострова от Севастополя до Черноморского. Это как естественные пляжные полосы с намытым песком, так и искусственно созданные. Среди «диких» мест популярны Генеральские пляжи у поселка Курортное, берег с белым песком на косе Беляус, «серебристое» побережье (песок там светло-серого цвета) на мысе Тарханкут. Известны своими пляжами Феодосия, Судак, Новый Свет, Севастополь, Евпатория.

Выяснили, сколько будет стоить проживание в некоторых популярных отелях «песчаных» курортов с 7 по 14 июля (7 ночей) на двух взрослых, если резервировать номер сейчас, пока еще действуют акции раннего бронирования. В выборку включили гостиницы, заявляющие категорию 3–5*. Поскольку места размещения предоставляют разные варианты питания, публикуем минимальный тариф, указанный на официальных сайтах отелей.

Известная феодосийская «четверка» «Алые паруса» предлагает стандартные номера от 70 тыс. руб. В популярной «тройке» «На Черноморской» можно разместиться за 42 тыс.

В Soldaya Grand Hotel & Resort 4* в Судаке стандартный номер стоит 110 тыс. руб. В ТОК «Судак» 3* с выходом на набережную и собственным пляжем 7 ночей в июле обойдутся минимум в 77 тыс. руб.

В соседнем Коктебеле трехзвездный Art Hotel Koktebel Apartmens продает двухместное размещение от 44 тыс. руб. Но тех, кто соберется отдыхать в этом поселке грядущим летом, предупреждают: «В Коктебеле ведется реконструкция набережной. Пляжи рядом с отелем и вся набережная недоступны. Ближайшие доступные пляжи для отдыха находятся примерно в 5–8 минутах езды на автомобиле, за холмом».

На западном побережье пляжами славится Евпатория: в черте города есть прибрежная линия с чистым мелким песком, популярны и места отдыха вдоль трассы на Саки. Местные отели «меряются» своей близостью к морю, отчасти и стоимость размещения зависит от этого расстояния. Так, Ribera Resort & Spa 4* (50 метров до моря) просит минимум 100 тыс. за 7 ночей в июле на двоих. А еще одна «четверка» «Джаваль» расположена в 5 раз дальше и берет почти в 2 раза меньше. Впрочем, можно остановиться в «тройке» «Империя» – 28 тыс. руб. и до моря 100 метров.

Песчаные пляжи есть и в Севастополе. Любители такого побережья предпочитают отдыхать в Любимовке, Учкуевке или Каче, считающейся одним из самых экологичных мест муниципалитета. В этих поселках много гостевых домов, в которых можно провести неделю в середине лета за 15–60 тыс. на двоих.

А вот у «пятизвездного» Aquamarine Resort & SPA, расположенного в Севастополе рядом с парком Победы, есть собственный песчаный пляж. Номер в этом отеле стоит от 121,5 тыс. руб.

К лучшим песчаным пляжам Крыма относят и береговую полосу возле Щелкино рядом с заповедным мысом Казантип на побережье Азовского моря.

Отдохнуть в Riga Village Resort 4* можно за 231,5 тыс. руб., а Villa White, не заявляющая звезд, продает номера от 28 тыс. руб.

Ранее TourDom.ru писал, что из-за мазута в Анапе в некоторых отелях на Азовском побережье закончились свободные номера.