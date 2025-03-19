Стало известно, упал ли спрос на сезонный отдых в Анапе

С начала 2025 года заблаговременное бронирование летнего отдыха на курортах Анапы по сравнению с прошлым годом упало на 45%. При этом декабрьские крушения танкеров в Керченском проливе в целом негативно не сказались на туриндустрии Краснодарского края. Об этом в интервью радио Sputnik заявил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

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«Анапа проседает с декабря прошлого года. В январе спад составил 20%, в феврале уже 30%, сейчас в марте – уже в пределах 45% от значений прошлого года. А интерес к остальным курортам Краснодарского края, наоборот, растет», – отметил Мкртчян.

По словам эксперта, последние статистические данные показывают, что наши соотечественники в этом году забронировали на 18% больше туров в Туапсинский район, на 16% в Сочи и на 15% в Геленджик, а спрос на отдых в Крыму также вырос на 20%. При этом 40% от всех бронирований сделаны семейными парами с детьми.