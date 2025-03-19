Власти Тюмени извинились перед туристами

Заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Илья Авделеев публично принес извинения туристам, которых обрызгал грязью проезжающий автобус. Об этом сообщила Марина Сафина, организатор туристического бюро.

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Инцидент произошел на прошлой неделе в историческом центре города, неподалеку от моста Влюбленных. Группа туристов находилась на тротуаре, когда мимо проехал маршрутный автобус, поднявший волну грязи и воды. В результате пешеходы оказались обрызганы с ног до головы.

Экскурсоводы, сопровождавшие группу, обратились в СМИ с требованием привлечь внимание властей к произошедшему. Реакция последовала, хотя и с некоторой задержкой.

«Илья Анатольевич лично встретился с пострадавшими и принес официальные извинения. Он также сообщил, что проводится расследование инцидента, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Все согласны с тем, что подобные ситуации недопустимы и должны быть исключены в будущем», – прокомментировала Марина Сафина.

Отметим, что читатели телеграм-канала «Крыша ТурДома» к ситуации отнеслись неоднозначно. Часть подписчиков возмутились произошедшим и потребовали чиновников к ответу. Но некоторые комментаторы посчитали, что экскурсоводы сами виноваты – не нужно было останавливать группу на краю тротуара.