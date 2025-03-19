Туристы снова жалуются на технические сбои у РЖД

Туристы последние пару дней жалуются на проблемы в работе сайта и приложения РЖД теперь не только утром, но еще и во второй половине дня. О проблемах в понедельник и вторник сообщили по несколько человек в соцсетях перевозчика. В ответ на них представители компании, вопреки привычной практике, не объяснили это ни замедлением работы в пиковые нагрузки, ни возможными проблемами на стороне клиента, а прямо сообщили, что ведутся технические работы.

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Чем конкретно занимаются специалисты, не уточняется, но туристы, которые планируют поездки на Черноморское побережье, очень бы хотели, чтобы это были попытки устранить проблемы с покупкой билетов в южные поезда. Пока что, как говорится, «каждое утро в нашем заведении начинается одинаково»:

«Третий день не могу купить билет. Высвечивается такое сообщение “Ожидание выписки дольше обычного. Не покидайте страницу…” И на этом все. Долго еще будет это происходить?»

У некоторых не доходит и до оформления:

«В 08:00 сервер не отвечает из-за повышенной нагрузки, а где-то в 08:04–08:05 билетов уже нет, только единичные верха. Супер!»

Сегодня открылись продажи на 16 июня. Спустя 2 часа после старта на поезда из Москвы в Адлер можно купить билеты только на те составы, которые идут полтора-два дня. В самых быстрых, что находятся в пути от 23 до 30 часов, места единичные и неудобные. В поездах в Сухум остались разбросанные по разным вагонам два десятка полок в купе и пара в плацкарте. А вот на направлении Москва – Анапа проблем нет – несколько сотен полок свободно, в том числе нижние.