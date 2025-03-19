Стало известно, сколько туристов из Китая посетило регионы ДФО

Туристический поток в дальневосточные регионы в 2024 году составил 6,5 млн человек. Регионы Дальнего Востока посетили 740 тыс. туристов из Китая, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

"Привлекателен Дальний Восток и для наших ближайших соседей из Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2024 году в регионы ДФО приехали 740 тыс. путешественников из Китая", - привела пресс-служба слова главы Минвостокразвития Алексея Чекункова.

Министр отметил, что в 2024 году туристический поток в дальневосточные регионы значительно вырос и составил 6,5 млн человек, а к 2030 году этот показатель должен достигнуть 12 млн туристов. По его словам, каждый третий турист возвращается в макрорегион в течение двух лет.

Глава Минвостокразвития отметил, что сегодня с поддержкой государства в макрорегионе уже реализуются 399 инвестиционных соглашений в сфере туризма и рекреации с общим объемом инвестиций более 280 млрд рублей, создаются 18 тыс. рабочих мест.

Ранее заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что в 2023 году из 107 тыс. китайских туристов, которые посетили Россию по программе группового безвизового посещения, 70% выбрали Дальний Восток. Также вице-премьер ранее отмечал, что число иностранных туристов на Дальнем Востоке в 2024 году составило 183 тыс. человек, что на 80% больше, чем в 2023 году.