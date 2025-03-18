В Астрахани открыли маршрут по региону для автотуристов

Почти полтора миллиона туристов посетили Астраханскую область в прошлом году.

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Турпоток растет ежегодно. В Астраханской области тепло 200 дней в году, можно порыбачить, наесться арбузов, сфотографироваться у лотосов. А в самой Астрахани побродить по тихим улочкам старинного купеческого городка, посетить белокаменный Кремль и насладиться местной кухней, богатой блюдами из рыбы.

При этом большинство иногородних гостей, согласно статистике, едут сюда на личном автомобиле. Так что первый автомобильный туристический маршрут по региону для путешественников "на колесах", о котором недавно сообщили власти, придется как нельзя кстати.

Как пояснили в региональном министерстве экономического развития, автомаршрут длиной почти полторы тысячи километров рассчитан на пять дней и проходит по двум федеральным трассам. Туристы смогут увидеть более 50 достопримечательностей. По пути следования доступны порядка 30 средств размещения, в том числе кемпинги и глэмпинги. По оценкам властей, большинство гостей приезжают в Астрахань из Волгоградской и Ростовской областей, Дагестана, Калмыкии, Ставрополья, Кубани, а также из Санкт-Петербурга и Москвы.

"Рассмотрим вариант, если турист едет по дороге из Волгоградской области. Первый на пути - Ахтубинский район, где расположены гора Большое Богдо и соленое озеро Баскунчак. Далее в Харабалинском районе предлагаем посетить культурно-исторический комплекс "Сарай-Бату" и памятник архитектуры Хошеутовский хурул в селе Речное. А в самом южном Камызякском районе можно отправиться на экскурсию в биосферный заповедник, отведать астраханских арбузов на селекционном поле "Мастер семя" и заехать на осетровую ферму, чтобы увидеть, как выращивают царскую рыбу", - рассказали в минэкономразвития Астраханской области.

Далее путешественники посещают Икрянинский, Лиманский, Наримановский районы и, проезжая через Енотаевский и Черноярский районы, могут вернуться обратно в Ахтубинский район.

"Планируется разработка и других автомаршрутов по территории региона. Можно будет включить многие достопримечательности, которые не вошли в основной пятидневный маршрут. Спланировать свое путешествие в Астраханскую область можно самостоятельно с помощью цифровой туристической платформы https://vizitastra.ru/", - добавили власти.

Примерную стоимость для полного пятидневного туристического автомаршрута в Астраханскую область рассчитать сложно. Цена колеблется в зависимости от места ночлега. Отдых в палатках на берегу, который выбирают многие иногородние гости, обойдется по минимуму. Есть и другие варианты. Сегодня в регионе работает более 400 объектов размещения. Выбрав для посещения гору Большое Богдо и озеро Баскунчак, можно остановиться в близлежащем Ахтубинске или в небольшой гостинице у озера. Стоимость за суточное двухместное размещение начинается от 3 тысяч рублей. Обед из четырех блюд, где включены первое, второе, салат и компот, согласно меню на сайте обойдется в 650 рублей.

В среднем день путешествия по первому автомаршруту обойдется тысяч в пять на человека с учетом гостиниц, еды и экскурсий.