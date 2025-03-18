Крым и Чувашия договорились о сотрудничестве в сфере туризма

На выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве подписано соглашение о сотрудничестве Министерства курортов и туризма Крыма и Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашии.

Об этом сообщает сайт «Крым 24».

«Это соглашение даст новый импульс, чтобы жители Крыма и Чувашской Республики ещё больше узнавали друг о друге, о достопримечательностях регионов», — заявил зампред кабинета министров Чувашии, министр экономического развития Дмитрий Краснов.

Со своей стороны, министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий отметил, что у регионов есть точки соприкосновения, которые бы позволили развивать туризм.

«Это, безусловно, информационное сопровождение. А также развитие этнографического туризма. В Крыму проживает более 180 национальностей, а в Чувашии — более 100 народностей», — добавил он.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе выступления на пленарной сессии XX Международной выставки-форума «Интурмаркет» представил стратегию развития круизного туризма в регионе.