В Госдуме предложили ввести новый способ регистрации пассажиров на рейс

В Госдуме предложили разрешить пассажирам внутренних рейсов предъявлять на регистрации вместо бумажного паспорта его электронный вариант с Госуслуг. С такой инициативой в Минцифры обратились депутаты от партии «Новые люди».

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В настоящее время для перелетов внутри России гражданам необходимо предъявить общегражданский паспорт РФ. Однако, как отмечают авторы проекта, многие пассажиры сталкиваются с проблемами, забывая документы дома. Это не только срывает планы, но и приводит к финансовым потерям. Электронный вариант, доступный через Госуслуги, может стать надежной альтернативой, поскольку его сложнее забыть или потерять.

Депутаты предлагают расширить перечень случаев, в которых граждане смогут использовать цифровые документы. В частности, речь идет о добавлении возможности проходить регистрацию в аэропортах с помощью электронного аналога. Это нововведение, по мнению парламентариев, сделает процесс более удобным и современным.

«Опыт других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) показывает, что подобные меры уже успешно применяются. Например, в Кыргызстане с 2024 года граждане могут путешествовать внутри страны, используя цифровой паспорт через специальное мобильное приложение. В Казахстане такая возможность доступна с 2021 года, и в Армении рассматривают аналогичные изменения», – говорится в обращении депутатов к министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву.

Инициатива направлена на повышение удобства для граждан и дальнейшую цифровизацию государственных услуг.