Представлены самые яркие маршруты Северного Кавказа

В Москве открылась Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT-2025. На стендах регионов Северного Кавказа посетители могут узнать о популярных и эксклюзивных турах, увидеть национальные танцы народов Кавказа, продегустировать блюда традиционной кухни и приобрести изделия народных промыслов.

Вниманию посетителей выставки Дагестан представил туристский продукт различных сегментов — этнографического, культурно-познавательного, экологического, пляжного, спортивного туризма.

«На нашем стенде представлены народные художественные промыслы: кубачинские серебряные изделия, гоцатлинские изделия, балхарская керамика и дагестанские ковры. Все мастера на стенде в течение трех дней будут проводить мастер-классы», — рассказал «Это Кавказ» министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов.

Здравницы, впечатления и пироги

На стенде Ставрополья посетители могут узнать об оздоровительных программах крупнейшей здравницы страны — Кавказских Минеральных Вод.

«Для нас интересна любая возможность показать потенциал Ставропольского края. Конечно же, это санаторно-курортный комплекс — наш основной флагман, это и агротуризм, промтуризм, — отметил министр туризма и оздоровительных курортов края Андрей Толбатов. — Мы легко готовы делиться тем, что мы любим, то, что действительно приносит здоровье».

Северная Осетия не ограничилась информацией о туристическом потенциале республики. На ее площадке можно продегустировать осетинские пироги и увидеть национальный танец хонга. Кроме того, благодаря VR-очкам гости выставки могут совершить виртуальное путешествие по региону, увидев все его главные достопримечательности.

На стенде Кабардино-Балкарии можно узнать о самых интересных туристических маршрутах этой республики, ее рекреационных возможностях. Турфирмы и операторы подготовили для выставки новые программы пребывания на территории республики, которые различаются по ценовому сегменту — от доступных эконом-форматов до программ для VIP-гостей. Информация на стенде Карачаево-Черкесии позволяет спланировать отдых в любом формате. Отельеры и туроператоры предлагают всесезонный турпродукт высокого уровня по разным направлениям — начиная с активного туризма и заканчивая научно-популярным.

Самая маленькая республика и самый крупный игрок отрасли в регионе

Самый маленький регион Северного Кавказа и России — Ингушетия — помимо туристических программ презентует на MITT и свою продукцию, например, знаменитые яблоки и воду «Ачалуки». Кроме того, на стенде представлена фабрика «Шади» — уникальное предприятие по производству изделий из рыбьей кожи. Туристический потенциал Чечни демонстрирует на выставке туроператор «Чечен-тур».

Отдельного внимания заслуживает стенд института развития Кавказ.РФ, стилизованный под гигантский пуховик. «Самый-самый уютный партнер. Так мы говорим о том, что всех принимаем с распростертыми объятиями, у нас всегда тепло, у нас всегда гостеприимно. Это такая общая концепция, хотелось ее сделать немножко необычной», — прокомментировал идею стенда гендиректор компании Андрей Юмшанов, добавив, что здесь также можно получить информацию обо всех курортах, которыми управляет компания.

31-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT-2025 проходит с 18 по 20 марта в международном выставочном центре «Крокус Экспо». В ней принимают участие лидеры индустрии из 54 регионов России и 36 стран мира. Участников ждет и насыщенная деловая программа, которая включает более 25 тематических сессий, конференций, презентаций, дискуссий и обучающих семинаров.