Санаторий Сочи отказался заселять туриста с собакой-поводырем

В Сочи прокуратура вмешалась в ситуацию, когда инвалиду отказали в бронировании номера в санатории из-за его собаки-поводыря. Причиной отказа стало внутреннее правило санатория, запрещающее проживание с животными.

После проведения проверки прокуратура установила, что собака-поводырь, согласно законодательству, является не домашним животным, а техническим средством реабилитации, необходимым для инвалида.

Признав отказ санатория нарушением прав инвалида, прокурор внес представление руководителю учреждения. В результате рассмотрения представления, санаторий внес изменения в свои правила и разрешил гостю заселиться вместе со своей собакой-поводырем, сообщили в пресс-службе ведомства.

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