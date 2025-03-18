На пляжах Анапы зафиксировали повторные выбросы мазута

Мониторинговые группы зафиксировали повторные выбросы мазута на трех участках пляжей в Анапе по состоянию на вторник, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Накануне небольшие выбросы мазута были зафиксированы лишь на одном участке пляжа в поселке Джемете.

"Небольшие фрагменты нефтепродуктов подтвердили представители Краснодара, они убирают участок пляжа в п. Джемете Анапы. Также мелкие выбросы зафиксировали на участках Лабинского и Мостовского районов - за ними закреплены территории на береговой линии между с. Витязево и ст. Благовещенской. На остальных территориях, за которые отвечают команды муниципалитетов, выбросов мазута не обнаружили", - говорится в сообщении.

После ЧП с танкерами побережье Кубани разделили на 41 участок, там убирали песок, загрязненный мазутом. Основные работы по уборке пляжей были завершены, однако в регионе фиксируют повторные выбросы на ряде участков.