В РЖД перечислили новые туристические маршруты в 2025 году

В пресс-службе РЖД рассказали о новых туристических маршрутах в 2025 году.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

На начало 2024 года на отечественных железных дорогах курсировал 81 туристический поезд. Маршрутная сеть охватила почти 70 городов. В течение года количество поездов достигло 91.

«В 2025 году маршрутная сеть турпоездов РЖД увеличилась до 100 и теперь охватывает уже 48 субъектов и свыше 70 городов Российской Федерации. Два из них — Кировская область и Чувашская Республика — появились на карте железнодорожных туристических маршрутов в этом году впервые», — отметили в компании.

В частности, запустили туристические поезда дальнего следования «В Дивеево», «Сказочный экспресс», «Псковские каникулы», «Волжский вояж», «Вдоль Оки» и «Вятская сказка», а также пригородные «Чайковский экспресс», «Байкальский ветер», «Тур выходного дня в Саратов» и «Дивногорский экспресс».

Ранее директор по внутреннему и въездному туризму Татьяна Бисерова объяснила разницу между туристическим налогом и курортным сбором.