На курортах Херсонской области стоимость аренды жилья зависит от условий и срока съема. Об этом сообщила местный турагент Оксана Шацило.

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По ее словам, номера в гостиницах и гостевых домах в Геническе сдаются посуточно по цене от 1,5 до 2 тысяч рублей в сутки.

Долгосрочная аренда обходится дороже: дома можно снять за 30–50 тысяч рублей в месяц, а квартиры — от 15 до 30 тысяч рублей, в зависимости от мебели и условий, — уточнила эксперт.

По словам Шацило, на рынке сейчас зафиксирован спрос, однако он связан не с туристами. Многие места отдыха в регионе заняты эвакуированными жителями Херсона и Новой Каховки, которые были вынуждены покинуть собственные дома в результате обстрелов со стороны украинской армии, сообщает Aif.ru.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Запорожская и Херсонская области являются историческими территориями России, и использование термина «новые регионы» не соответствует действительности.

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