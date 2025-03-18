Федеральная пассажирская компания запустила новую услугу «кофе с собой». Теперь пассажиры смогут заказать свежесваренный кофе у проводника и получить его в удобном одноразовом стаканчике прямо перед выходом на станции.

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Судя по первым реакциям на новинку в соцсетях, дополнительный сервис удивил туристов. Они крайне сложно представляют себе выход из вагона с сумками и стаканом горячего напитка. Маршрут по перронам и переходам тоже проблематичен.

«Может быть в "Сапсанах" такая идея приживется, но не в дальних... Например, на поезде прибываешь на Казанский вокзал, толпа людей просто с сумками, чемоданами и тюками движется в сторону такси и метро. Кому в такой давке захочется пить кофе?» – недоумевают пассажиры.

Да и в целом даже любители этого напитка предпочли бы, чтобы перевозчик сконцентрировался на их удобствах в пути – далеко не везде есть вагоны-рестораны, в том числе и в южных составах, которые находятся в пути более суток. Вероятно, не в восторге от новинки и проводники, которым перед остановкой гораздо важнее собрать комплекты постельного белья. Нередко с двух вагонов сразу.

Насколько сильно будет масштабироваться эта услуга, пока что не ясно. В ближайшее время она будет доступна в 82 поездах дальнего следования.