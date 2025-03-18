В Минтрансе предлагают разрешить музыку и пение в туристических поездах

Минтранс выступил с идеей разрешения пассажирам туристических поездов петь и играть на музыкальных инструментах, при условии если это не мешает соседям. Об этом говорится в проекте подготовленных ведомством правил перевозки в турпоездах, размещенном на портале Минтранса.

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Однако строго оговаривается, что туристам не разрешат использовать инструменты на остановках или в железнодорожной инфраструктуре по маршруту следования состава. Применение музыкальных инструментов и средств звукоусиления на таких объектах доступно исключительно перевозчикам и владельцам инфраструктуры РЖД.

Раньше по нормам, действующим для поездов дальнего следования, пассажирам, включая туристов, было запрещено играть на музыкальных инструментах и извлекать звуки за счет средства звукоусиления на инфраструктуре железной дороги, за исключением слуховых аппаратов и наушников.

Ожидается, что новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года.