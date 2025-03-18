Назван главный приоритет для развития туризма в Крыму

Работа по привлечению туристов и туроператоров Республики Беларусь в Крым является приоритетной для региона. Об этом сообщил вице-премьер правительства Республики Крым, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов корреспонденту ТАСС.

"Приоритетной считаем работу с туроператорами и туристами из Белоруссии. С целью привлечения белорусских туристов в Крым с 27 по 29 марта 2025 года Министерство курортов и туризма Республики Крым примет участие с единым крымским стендом в Международной выставке-ярмарке туристских услуг "Отдых-2025" в Минске", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в ходе выставки представители туриндустрии российского региона представят возможности лечебно-оздоровительной базы Крыма, ознакомят с традиционными и новыми туристическими маршрутами, а также достопримечательностями республики. Кроме того, программой визита предусмотрены рабочие встречи с представителями туриндустрии, Федерации профсоюзов и Торгово-промышленной палаты Республики Беларусь и другими заинтересованными сторонами.

Мурадов также сообщил, что по итогам 2024 года доля гостей полуострова из других стран составила порядка 1% от общего туристического потока.

"Более 87% иностранного туристского потока составляют граждане стран СНГ (Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан), 4,5% - граждане Украины. Республика Крым также интересна туристу из Китайской Народной Республики и Республики Индия", - сказал он.

По словам Мурадова, в целях повышения туристической привлекательности Республика Крым совместно с Севастополем, Краснодарским краем и Ростовской областью продолжает работу по созданию национального туристического маршрута "Античное наследие России. Золотое кольцо Боспорского царства".