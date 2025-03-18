Старейший санаторий Камчатки сможет принять больше гостей

Около 200 новых номеров будет введено осенью 2025 году в санатории "Жемчужина Камчатки" после реконструкции. В них, в том числе, смогут проходить лечение участники спецоперации и члены их семей, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"К осени этого года будет введено в эксплуатацию не менее 200 номеров. В следующем году санаторий выйдет на полную проектную мощность. Летом учреждение прекращает коммерческий прием и будет работать только на жителей Камчатского края, которые будут проходить лечение и реабилитацию", - рассказали в правительстве края.

Там добавили, что в старейшем лечебном учреждении Камчатки бесплатно могут проходить реабилитацию льготные категории граждан, среди которых - участники спецоперации. В "Жемчужине Камчатки" идет реконструкция, после ее окончания комплекс сможет принимать свыше 145 тыс. человек в год.

"Жемчужина Камчатки" - крупнейшая здравница на полуострове. Учреждение специализируется на лечении кожных заболеваний, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.