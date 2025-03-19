Эксперт объяснила популярность туристических поездов у россиян

Такое путешествие стало комфортнее, чем раньше.

Кроме того, оно позволит сэкономить средства. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила профессор РАНХиГС Галина Дехтярь.

«Популярность таких поездок можно объяснить экономикой. В поездке мы считаем, где живём, чем питаемся, на чём передвигаемся. А тут получается всё в одном флаконе. С одной стороны, поезд нас везёт, он нас ждёт, и мы здесь имеем ночлег, он перевозит нас из одной точки маршрута в другую, мы здесь питаемся, здесь всё организовано, есть экскурсионные программы, которые начинаются прямо с перрона поезда. Поэтому это востребовано. Это альтернатива круиза. Пользуется популярностью, потому что у нас появились двухэтажные поезда, они комфортные. В них туалеты и души, изменились размеры спальных мест, они стали мягче и удобнее, появилась серьёзная звукоизоляция, поэтому сегодня туристов это прельщает».

РЖД в 100 раз увеличили число туристических поездов за 6 лет. Сеть турпоездов в этом году охватывает уже 48 субъектов и свыше 70 городов России, сообщили в компании.