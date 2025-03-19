«Аэрофлот» назвал самые популярные направления на майские праздники

Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала рейтинг самых популярных направлений по количеству бронирований с 30 апреля по 11 мая 2025 года, сообщает пресс-служба авиакомпании.

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В рейтинг включили направления из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска, а также самые популярные рейсы для путешествий с детьми.

Самыми популярными внутренними направлениями из Москвы на майские праздники стали Калининград, Сочи, Владивосток, Санкт-Петербург и Хабаровск.

Что касается международных маршрутов из Москвы, самыми популярными стали Стамбул, Ереван, Мале, Анталья и Ташкент.

Из Санкт-Петербурга по России «Аэрофлотом» чаще всего полетят в Калининград, Сочи, Минеральные Воды, Красноярск и Мурманск, а на международных направлениях – в Стамбул, Ереван, Алма-Аты, Пхукет и Дубай.

Из Красноярска чаще других на майские праздники забронировали рейсы в Сочи, Благовещенск, Екатеринбург, Иркутск и Тюмень, а на международных линиях – Пхукет, Алма-Аты, Бангкок, Ташкент и Пекин.

Пассажиры с детьми планируют полететь «Аэрофлотом» из Москвы в Калининград, Сочи, Санкт-Петербург, Мале, Анталью, Минеральные Воды, Дубай, Екатеринбург и Казань, а из Санкт-Петербурга – в Сочи.