Названы лучшие места в России для майского отдыха с детьми

Для тех, кто планирует отдых с детьми на майские праздники, стоит выбирать поездку в Карелию, заявила NEWS.ru тревел-блогер и турагент Наталия Ансталь. Она отметила, что парк «Рускеала» особенно нравится маленьким путешественникам. Также эксперт посоветовала рассмотреть для отдыха в мае экскурсионные программы по России.

Для отдыха с детьми можно посмотреть экскурсионные программы по России, допустим, съездить в Казань на экскурсионную программу или в ближайшие области рядом с вами. Карелия — тоже хороший вариант. Парк «Рускеала» детям очень нравится, выбирают очень часто это направление для отдыха с детьми, — пояснила Ансталь.

Эксперт добавила, что популярностью у россиян пользуются такие места, как Калининград, Сочи и спа-отели Подмосковья. По ее словам, последние привлекают семьи благодаря развитой инфраструктуре, которая позволяет отдыхать и взрослым, и детям.

По России в целом это может быть Калининград, это может быть Сочи. Можно выходные провести в Петербурге. Можно рассмотреть спа-отели в Подмосковье, они пользуются популярностью. Особенно если мы говорим про отдых с детьми, то это отличный вариант, потому что можно отдохнуть как взрослым, так и детям. Потому что такие отели часто имеют разнообразную инфраструктуру для детей, поэтому скучать у них времени особо не будет, — резюмировала Ансталь.

Ранее социолог Марина Лопатина сообщила, что жителям России в этом году предстоит отработать 18 дней в мае. Вместе с этим в месяце будет 13 дней отдыха. В частности, на майские праздники запланировано два блока выходных по четыре дня подряд.