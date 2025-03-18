Куда отправиться на отдых в майские праздники

Май 2025-го для россиян начнется с четырехдневных каникул, а всего в месяце ожидается 13 выходных и праздничных дней. Если вы планируете путешествие в эти даты — приобретать билеты нужно уже сейчас. «Вечерняя Москва» собрала идеи для поездок.

© Вечерняя Москва

Регионы ждут гостей

Отдыхать в мае предстоит с 1-го по 4-е и с 8-го по 11-е число. Устроить короткие каникулы можно, отправившись в поездку на море, путешествие по Золотому кольцу или в Крым.

За последние несколько лет мы видим, как наш внутренний туризм стремительно развивается, — говорит «ВМ» менеджер турагентства Маргарита Саргсян. — В регионах, куда еще совсем недавно направлялись единицы путешественников, да и то чаще всего самостоятельно, сейчас строят новые объекты инфраструктуры, экопарки, глемпинги, спа-салоны, отели, предлагают авторские пешеходные или велосипедные экскурсии, водят в маленькие уютные музеи и готовы открывать местные тайны и легенды.

Сейчас самое время, чтобы подобрать себе тур выходного дня или спланировать поездку самостоятельно. Но лучше поторопиться. Как правило, цены к майским праздникам становятся выше, чем в начале весны. Бронирования начались уже с января.

В горы или на пляж

На одном из крупных туристических порталов сделали свою выборку направлений, где чаще останавливаются россияне. Так, наибольшей популярностью пользуются Дагестан, Алтай, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Эльбрус. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), спрос на экскурсионные туры в Дагестан вырос на 10–15 процентов по сравнению с прошлым годом.

В этом году заметен всплеск интереса к путешествиям по Уралу, Сахалину и Курильским островам, Архангельской и Ленинградской областям, Золотому кольцу, а также по Самарской, Тверской и Нижегородской областям.

В топе пока держатся Сочи — билеты туда-обратно на одного человека оцениваются почти в 29 тысяч рублей. Рейсов очень много — около 30 открыты только в честь Первомая. Стоимость проживания — от 3000 рублей за минимальный комфорт. Пара экскурсий, еда в ресторанах, прогулки, сувениры на память — и цена за короткие каникулы вырастет до 70–90 тысяч в зависимости от аппетитов туристов выходного дня.

Отдых в ставшем столь популярным Дагестане, например в Махачкале, прибавил в цене. В весеннем сезоне три ночи в гостинице на одного обойдутся от 35 тысяч рублей. Примерно такова же стоимость тура на Байкал на этот срок за одного. И столько же стоит путешествие на Алтай в начале мая.

А если недалеко?

Поездки на дистанции покороче — в Нижегородскую, Тверскую область или по Золотому кольцу — обойдутся намного бюджетнее. К примеру, в Нижний Новгород можно доехать за четыре часа и менее чем за 2000 рублей.

Богата на природные красоты и Тверская область. В обоих регионах — и в Нижегородской, и в Тверской — популярность набирает сельский туризм, — добавляет Маргарита Саргсян.

Менеджер отмечает: все чаще туристы предпочитают отдых на природе с желанием посетить фермы, экопарки. Словом, подышать свежим воздухом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Иванова, руководитель по связям с общественностью туроператора: