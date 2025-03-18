Две ошибки в билете не станут препятствием для посадки в турпоезд

Россиян допустят к посадке в туристический поезд при наличии не более двух ошибок в билете. Такое право прописано в проекте приказа Минтранса России "Об утверждении Правил туристских железнодорожных перевозок", опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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"Пассажир допускается к проезду при наличии ошибки в фамилии, имени, отчестве, серии и номере документа, удостоверяющего личность, указанных в проездном документе (билете), включая перестановку местами соседних букв, или перестановку соседних цифр, или лишнюю вставленную букву, или лишнюю вставленную цифру, или пропущенную букву, или пропущенную цифру", - говорится в документе.

При этом, уточняется в проекте приказа, "допускается не более одной ошибки в фамилии, или имени, или отчестве пассажира, и не более одной ошибки в серии или номере документа, удостоверяющего личность пассажира, указанных в проездном документе (билете)".

Правила туристских железнодорожных перевозок вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Они применяются при перевозках пассажиров и багажа в туристском поезде по туристскому железнодорожному маршруту.

Ранее сообщалось, что туристические перевозки по железной дороге отделили от пассажирских, чтобы поезда могли работать по принципу отеля на колесах или наподобие круизных лайнеров, предоставляя туристам большой спектр услуг.