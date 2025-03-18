Крым рассчитывает увеличить ежегодный турпоток

Власти Республики Крым рассчитывают, что ежегодный туристический поток в регион увеличится до 10 млн человек к 2030 году, сообщил ТАСС глава республики Сергей Аксенов.

"Принимать порядка 10 млн туристов в год и увеличить долю туристской сферы в валовом региональном продукте до 7,5% планируется к 2030 году", - сказал Аксенов.

По словам главы республики, на рост турпотока в регионе влияют разные факторы, в том числе улучшение логистики: благодаря новым дорогам в объезд Краснодара, по историческим регионам, у туристов значительно сокращается время в пути.

Аксенов отметил очевидность того факта, что после достижения всех целей СВО и возобновления авиасообщения турпоток в Крым вырастет. Но развитие санаторно-курортного комплекса региональные власти планируют на длительную перспективу, до 2036 года. Это, в том числе, создание объектов инженерной инфраструктуры и туристских комплексов, развитие перспективных видов туризма, не подверженных сезонным колебаниям: лечебно-оздоровительного, культурно-познавательного, событийного, сельского, промышленного и других.

Важным направлением работы властей региона остается реализация программ целевой загрузки санаторно-курортных организаций в низкий сезон, в том числе за счет реабилитации участников СВО и членов их семей, а также граждан льготных категорий из Донбасса и Новороссии.

11 лет назад Республика Крым и город-герой Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного 16 марта 2014 года на фоне государственного переворота на Украине. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России и руководители Крыма и Севастополя подписали договор о принятии регионов в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.