Число туристических поездок по России превысило 120 миллионов

Общее количество туристических поездок по России по итогам 2024 года превысило 120 миллионов. Об этом сообщили в Центре стратегических разработок.

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Там отметили, что популярность внутреннего туризма продолжает расти четвертый год подряд. Представители «Российских железных дорог» (РЖД) зафиксировали более 1,1 миллиона пассажиров. Из них 114,4 тысячи совершили необычные поездки: «Жемчужина Кавказа», «Золотое кольцо», «Белорусский вояж», «Вкус эпохи» и другие.

Круизная отрасль зафиксировала более 400 тысяч туристических поездок с ночевками. По данным Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма, в РФ зарегистрировано примерно 30 тысяч домов на колесах.

Согласно данным сервиса «Островок», в 2023 году на квартиру, апартаменты и дома приходилось 19 процентов бронирований, а по итогам прошлого года их доля выросла до 25 процентов. Также подтверждается оценка в 90–92 миллиона турпоездок с размещением в гостиницах, отелях и так далее, сообщает «Петербургский дневник».

Спрос на туры в Европу на весну и лето вырос среди граждан России, чему поспособствовало множество факторов, в том числе снижение стоимости перелетов, стабилизация ситуации с получением виз и отложенный спрос. Также специалисты в сфере туризма определили шесть направлений, куда граждане России могут въехать по внутреннему паспорту.

Самым быстрорастущим направлением российского внутреннего туризма за первые два месяца 2025 года стал Калининград, а внешнего — Вьетнам.