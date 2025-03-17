Число туристических поездок по России превысило 120 миллионов
Общее количество туристических поездок по России по итогам 2024 года превысило 120 миллионов. Об этом сообщили в Центре стратегических разработок.
Там отметили, что популярность внутреннего туризма продолжает расти четвертый год подряд. Представители «Российских железных дорог» (РЖД) зафиксировали более 1,1 миллиона пассажиров. Из них 114,4 тысячи совершили необычные поездки: «Жемчужина Кавказа», «Золотое кольцо», «Белорусский вояж», «Вкус эпохи» и другие.
Круизная отрасль зафиксировала более 400 тысяч туристических поездок с ночевками. По данным Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма, в РФ зарегистрировано примерно 30 тысяч домов на колесах.
Согласно данным сервиса «Островок», в 2023 году на квартиру, апартаменты и дома приходилось 19 процентов бронирований, а по итогам прошлого года их доля выросла до 25 процентов. Также подтверждается оценка в 90–92 миллиона турпоездок с размещением в гостиницах, отелях и так далее, сообщает «Петербургский дневник».
Спрос на туры в Европу на весну и лето вырос среди граждан России, чему поспособствовало множество факторов, в том числе снижение стоимости перелетов, стабилизация ситуации с получением виз и отложенный спрос. Также специалисты в сфере туризма определили шесть направлений, куда граждане России могут въехать по внутреннему паспорту.
Самым быстрорастущим направлением российского внутреннего туризма за первые два месяца 2025 года стал Калининград, а внешнего — Вьетнам.