Ежегодный Фестиваль Цветущей сакуры пройдет в Крыму

С 5 по 25 апреля Японский сад премиального курорта Мрия приглашает гостей на праздник в честь цветущих сакур. В программе шоу японских барабанов, уличные спектакли по известным азиатским произведениям, гадания на метафорических картах, уроки каллиграфии Сёдо и запуск фонариков на воду.

На аллее Японского сада посажены более 40 деревьев розовой сакуры сорта Канзан и более 50 деревьев белой сакуры сорта Сомей Ёшино - все привезены из Японии. Символическое значение растения заключается в быстротечности, мимолетности человеческой жизни, которая проходит так же быстро, как и дни цветения нежных цветков.

© Пресс-служба

© Пресс-служба

В течение апреля в Японском саду гости смогут насладиться спокойной и умиротворяющей атмосферой под цветущей сакурой. По выходным будут проходить пикники с программой: обучение японской каллиграфии Сёдо, тематические мастер-классы, гадания на метафорических картах, выступление мультиинструменталиста Сергея Гасанова - известного мастера профессиональной устной традиции музыкальной культуры Востока, перформанс от театра танца “Экзордиум” и запуск фонариков на воду. Кульминацией Фестиваля станет 19 апреля, когда состоится Праздник Сакуры. В этот день гости Японского сада увидят шоу барабанов KamiTaiko, спектакль “Ёкай” и “Унесённые призраками” от уличного театра “Небесные бродяги”, погружающий в мир живых легенд Азии и волшебных историй, и смогут примерить на себя кимоно в дополненной реальности.

© Пресс-служба

© Пресс-служба

В этом году традиционный формат Фестиваля Цветущей сакуры обновился: курорт Мрия решил продлить мероприятие на месяц, сохраняя традиции Японии, откуда пришел праздник. Событие стало магнитом для людей со всех уголков страны, мечтающих своими глазами увидеть волшебные аллеи, усыпанные цветами сакуры.

© Пресс-служба

© Пресс-служба

Также в апреле на курорте для ценителей качественного вина, изысканной гастрономии и искусства пройдут Дни российского виноделия. Это одно из флагманских мероприятий WINEPARK, которое увлекает посетителей в процесс создания вина и тренды индустрии, знакомит с отечественными виноделами. С 1 по 30 апреля WINEPARK станет ключевой площадок в стране, где известные производители делятся опытом и приоткрывают гостям детали производства.

© Пресс-служба

© Пресс-служба

На майские праздники, с 28 апреля по 9 мая, курорт “Мрия” ждет гостей со всей России на знаменитые “Крымские каникулы”. Это 12 тематических дней, вдохновленных многогранностью полуострова будут посвящены музыке, путешествиям, культуре, искусству, истории, спорту, гастрономии.