Туроператоры дали совет, куда поехать из Москвы на выходные

Эти направления удобны для времяпрепровождения на выходных.

Маршрут Золотое кольцо слишком популярен, он «на виду».

Рекомендациями в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

«Если ехать на два дня, понятно, что это от силы должны быть 500 километров от крупного города, где вы живёте. Скажем, от той же Москвы. Здесь много, куда можно съездить. В ту же Рязань можно съездить, в Тулу, в Кострому. Я специально не называю города Золотого кольца — Суздаль, Владимир, Ярославль — потому что все поедут на выходные в эти города. Углич, условный. Вот то, что не на виду. Смоленск, кстати. Белоруссия уже чуть подальше, это уже не 500 километров. Тоже можно успеть на выходные, скажем, не в Минск, а поближе, например, Витебск — это недалеко от Москвы. Мой главный совет: ехать в небольшой городок, где нет очередей, где есть недорогие отели. Потому что понятно, если отели пять звёзд — это будет очень дорого. У нас нехватка отелей, поэтому они ставят любые цены, особенно в выходные дни. Не секрет, что многие отели с понедельника по пятницу ставят одну цену, а с пятницы по понедельник — совершенно другую, там на 30-40% выше. Главный совет: ехать недалеко. Почему я сказал в радиусе 500 километров? Чтобы вы не устали. Раз вы едете на два дня — задача ехать недалеко. В идеале вообще должно быть 200-300 километров. 500 это я уже назвал по максимуму».

Ранее Михаил Швыдкой рассказал о повышенном интересе россиян к путешествиям по регионам страны.