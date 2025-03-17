Эксперты назвали самые популярные туристические направления в России

Самые популярные направления для туризма по РФ назвали аналитики цифрового кошелька ЮMoney и сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру". Они изучили, где, как и почем люди отдыхали зимой 2025 года.

По данным исследования (есть в распоряжении "РГ"), российский туристический рынок продолжает расти за счет самостоятельных путешественников. Лидерами по числу краткосрочного бронирования жилья остаются Москва, Санкт-Петербург и Казань. Также в топ-10 вошли Сочи, Калининград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород и Новосибирск.

Средняя стоимость аренды для туристов при этом увеличилась на 10 процентов относительно прошлого года до 4500 рублей за ночь, сообщили в сервисе онлайн-бронирования номеров. В среднем жилье арендуют на три дня и тратят на это 13,5 тысячи.

Зимой в Москве останавливались примерно за 5400 в сутки, в Нижнем - за 4900. Следом по дороговизне идут Казань и Сочи, обгоняя Северную столицу. В других крупных туристических городах ставки составляли от 3,2 до 3,6 тысячи.

"За год спрос сильно вырос по всем популярным направлениям - в среднем в полтора раза. Особенно востребованными стали Дагестан, Калининград, горнолыжные курорты Шерегеш, Кировск и Манжерок, а также Минск", - добавил директор по маркетингу "Суточно.ру" Айрат Мусин.

На зимних курортах средняя ставка на аренду жилья составила 8200 рублей ( плюс 12 процентов год к году). В среднем туристы приезжали на четыре дня и платили за постой по 32,8 тысячи с человека. Наибольший интерес вызывали Эсто-Садок (Красная Поляна), Шерегеш и Кировск. Также в числе популярных курортов - Терскол (Эльбрус), Домбай, Архыз, Абзаково, Белокуриха, Губаха и Зеленая Поляна (Банное). Дороже всего были ночевки в Эсто-Садке (10400 рублей за сутки), Архызе (10200) и Шерегеше (9800). На других курортах Северного Кавказа и Башкирии можно было остановиться в среднем за 7-9 тысяч в сутки. Ниже всего цены в Кировске (Мурманская область), Белокурихе (Алтайский край) и Губахе (Пермский край) - от 5400 до 4100 рублей соответственно.

Оборот турагентств по сравнению с прошлой зимой удвоился, заказов стало больше в 1,8 раза а средний чек прибавил 20 процентов и приблизился к шести тысячам рублей, отметили в сервисе ЮKassa. Оборот гостиниц вырос почти в пять раз, число оплаченных броней в них - в 3,5, а средний чек - на 30 процентов, до 15,3 тысячи рублей.

"Мы видим растущий спрос на санатории и дома отдыха. В феврале их оборот увеличился на восемь процентов по сравнению с январем, а число покупок - на семь, при этом средний чек не изменился и составил чуть более девяти тысяч рублей. Тренду способствует доступность онлайн-бронирования и развитие инфраструктуры: современные санатории модернизируются, предлагая не только классическое лечение, но и wellness-программы, спа-процедуры, детокс-туры", - пояснила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Усилился спрос и на аренду домов: по сравнению с прошлой зимой прирост составил 45 процентов. Средняя стоимость аренды - 12500 рублей за сутки (+10 процентов год к году). Больше всего заказов приходится на Московскую и Ленинградскую области, а также Карелию. В десятке - Краснодарский и Ставропольский край, Ярославская, Владимирская и Кемеровская области, Карачаево-Черкесия и Адыгея.

По информации "Суточно.ру", в Подмосковье средняя стоимость дома зимой 2024/2025 составляла 14 тысяч рублей за ночь, в Ленинградской и Владимирской областях - 11200, в Ярославской - 10600, в Карелии - 8800. В Краснодарском крае и Карачаево-Черкесии можно было остановиться примерно за 9 тысяч в сутки, в Адыгее - за 7200, в Ставрополье - за 5600.

Кроме того, как уже сообщала "РГ", за последний год на треть вырос интерес отдыхающих к аренде деревенских домов и избушек. В целом по России средняя стоимость аренды таких объектов составляет около трех тысяч рублей за сутки.