Как отправиться на Камчатку за 30 тысяч рублей

Наиболее дорогое направление Дальнего Востока — Камчатка. Однако сейчас билеты туда можно купить с выгодой. «Вечерняя Москва» узнала, как сэкономить.

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Любителям экстремального отдыха явно придется по душе Камчатка. Здесь можно отправиться на рыбалку и увидеть медведей, посетить пещеры и вулканы, побывать у термальных источников. Богатая флора и фауна Камчатки привлекает все больше и больше туристов.

— Камчатка — край уникальной природы, куда ежегодно стремятся туристы со всего мира. Чтобы сделать путешествия более комфортными и современными, в апреле 2025 года планируется открытие нового пассажирского терминала аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово). Это событие станет важным этапом в развитии региона и его транспортной инфраструктуры, — рассказал путешественник, предприниматель Марк Еремин.

А пока перелеты на Камчатку — одна из самых больших статей расходов для отечественных путешественников. Так, чтобы слетать туда-обратно на неделю прямыми рейсами в среднем придется отдать около 50–60 тысяч рублей.

Внимание на даты!

Если повезет подобрать правильные даты, то поездка туда-обратно с багажом обойдется всего в 30 тысяч рублей. Например, на майские праздники или на летние даты стоимость составляет 30–58 тысяч за билеты на одного человека.

С пересадкой

Вариант сэкономить на пересадочных рейсах есть, но большой разницы не будет. Со стыковками в Южно-Сахалинске или Магадане получается в районе 42–45 тысяч. Варианты с Красноярском и Новосибирском будут заметно дороже.

Хорошая альтернатива

Кроме Камчатки, бывалые путешественники советуют побывать во Владивостоке — городе, в котором активно развивается портовая отрасль. А еще есть выход к морю, благодаря которому эта часть Дальнего Востока становится все популярнее.

— Здесь много кафе с корейской, японской и китайской кухней, проходят международные фестивали, а молодежная культура активно развивается. Любители искусства найдут для себя театры, музеи и концертные площадки, — отмечает Еремин.

Торопись на Сахалин

Привлекает россиян и Сахалин, особенно возможность отправиться на остров Итуруп или увидеть знаменитый маяк Анива и мыс Великан. Билеты в эту часть Дальнего Востока тоже надо научиться быстро «ловить», чтобы сэкономить несколько тысяч рублей на выгодных маршрутах со скидками. Так что поспешите!

ФАКТ

В XVII–XVIII веках, чтобы добраться до Камчатки, нужно было потратить 8–12 месяцев. Сегодня прямой перелет занимает 8 с половиной часов.

Грядущим летом российские туристы смогут поехать на острова Азии, Европы и Америки за сумму, которая не превышает 250 тысяч рублей на двоих.