Туристам облегчили планирование путешествий в Вологодскую область

Вологодские власти запустили интерактивную карту региона на туристическом портале области. Она позволит легко находить интересные локации и планировать путешествия.

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«Созданы удобные разделы, посвященные туристическим городам области. Пользователи могут найти актуальную афишу событий, новостную ленту», – говорится в сообщении регионального правительства.

На платформе размещены полезные статьи, а также тревел-шоу федеральных телеканалов. Они помогут лучше узнать о регионе. Кроме того, Вологодская область ждет и иностранных туристов. В частности, ведущие туроператоры показали китайским коллегам наиболее интересные туристические маршруты.

Ранее «ФедералПресс сообщал, что число туристов в Череповце выросло на 15 процентов: чем город манит путешественников.