Названы самые популярные города России для отдыха компаниями

Казань вошла в топ рейтинга самых популярных городов для отдыха компаниями в марте 2025 года, заняв третье место. Доля города в отельных бронированиях по России составила 4%.

Выяснилось, что в среднем отдыхающие намерены пробыть в городе три дня, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на сервис «Твил.ру».

Также на третьем месте с Казанью оказался город Сочи, на который тоже пришлось 4% бронирований компаниями в марте.

Первое и второе места рейтинга заняли Санкт-Петербург и Москва с 11 и 10% бронирований соответственно.

Ранее ведущий аналитик, руководитель направления «Стратегический маркетинг» компании «АРБ Про» Елена Сысуева заявила, что россияне стали чаще интересоваться аутентичными путешествиями по регионам страны.