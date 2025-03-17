Минеральные Воды: во сколько обойдется знакомство с кавказскими курортами

Минеральные Воды часто называют воротами на Кавказ. Здесь находится крупный аэропорт, так что если вы хотите увидеть Эльбрус, покататься на горных лыжах в Архызе или Домбае, попить целебную воду в Кисловодске или Ессентуках, то ваше путешествие, скорее всего, начнется отсюда. Разобрали, во сколько обойдется такой отдых, куда можно съездить из Минеральных Вод и что посмотреть в самом городе.

Как добраться до Минеральных Вод

На самолете

Это самый удобный и быстрый способ. Аэропорт Минеральные Воды принимает рейсы не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и многих других городов России. Например, сюда можно долететь прямыми рейсами из Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы, Казани, Сочи и Перми. А еще отсюда можно полететь в другие страны: в Грузию (Тбилиси), ОАЭ (Дубай), Турцию (Стамбул, Анталья) и Азербайджан (Баку).

Время пути из Москвы составляет 3,5 часа, стоимость билетов начинается от 4,5 тысячи рублей в невысокий сезон и от 5,5 тысячи рублей в летний период. Средняя цена — 7–8 тысяч за билет для взрослого.

Из Санкт-Петербурга билеты обойдутся дороже: от 8,2 тысячи за прямой рейс зимой или в начале весны и от 10 тысяч в летний сезон без багажа. Есть более дешевые варианты с пересадками в Махачкале, Астрахани или Москве. Если выбирать билеты в комфортное время и с багажом, то лучше ориентироваться на 13–15 тысяч за билет.

Аэропорт находится в 7 км от центра города. Несмотря на небольшое расстояние, идти пешком не стоит: город не приспособлен для пеших прогулок, тротуары есть далеко не везде, так что большая часть маршрута пройдет по обочине среди частного сектора. Лучше доехать на маршрутке № 11, которая ходит до железнодорожного вокзала. Стоимость проезда — около 30 рублей. Стоит учитывать, что маршрутка — это, как правило, обычная «Газель» с сиденьями, не рассчитанная на провоз багажа. При этом большинство пассажиров везут с собой чемоданы и большие сумки, так что в салоне может быть очень тесно. Если для вас это некомфортно, лучше взять такси, оно обойдется около 300 рублей, время в пути — 20 минут.

«Рядом с аэропортом есть небольшой автовокзал, отсюда можно уехать в курортные города Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск. На первый взгляд, может показаться, что это удобно, ведь едешь напрямую без пересадок. Но это не всегда так. Например, если вы едете в Кисловодск, то гораздо комфортнее доехать до железнодорожного вокзала Минеральных Вод, а там пересесть на "Ласточку". Если вы поедете по железной дороге, то окажетесь сразу в центре Кисловодска, а если выберете прямую маршрутку, то приедете на автовокзал на окраине, оттуда потом очень неудобно добираться до центра. Плюс в просторной "Ласточке" ехать комфортнее, чем в тесной маршрутке, перегруженной чемоданами», — делится местная жительница Анастасия Иванова.

На поезде

В Минеральных Водах находится крупная железнодорожная станция, которая связывает Северо-Кавказский регион с другими уголками России. Например, сюда ходят прямые поезда из Новокузнецка, Кирова, Тюмени, Тынды и Перми. Эти поезда проезжают такие крупные города, как Волгоград, Самара, Ижевск, Казань, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Курган, Омск, Северобайкальск. Так что добраться до Минеральных Вод на поезде напрямую можно даже из регионов Дальнего Востока. Правда, в этом случае на дорогу уйдет пять-шесть дней, а билет обойдется в 13–15 тысяч рублей.

Из Москвы есть несколько поездов. Самый комфортный и удобный по времени — это двухэтажный фирменный поезд «Кавказ». Это самый быстрый поезд (в пути 23 часа) и самый дорогой (от 6 тысяч рублей за купе и от 25,5 тысячи рублей за СВ; плацкарта в этом поезде нет). Стоимость билетов на другие поезда из Москвы начинается от 4,5 тысячи рублей.

Из Санкт-Петербурга ходит всего два поезда, время в пути занимает почти двое суток, стоимость билетов начинается от 5,5 тысячи рублей. Эти поезда также идут через Москву, так что москвичи тоже могут подсесть по дороге.

Минеральные Воды — это не конечная станция, большинство поездов идет до курортного Кисловодска, еще есть поезда с конечными остановками в Грозном или Владикавказе.

На автобусе

Из Москвы до Минеральных Вод можно добраться на регулярном автобусе. Время в пути составляет около 21 часа, стоимость сопоставима с билетами на поезд — около 5 тысяч рублей.

Прямое автобусное сообщение есть с Ростовом-на-Дону, Краснодаром, Анапой, Ставрополем, Волгоградом, Нальчиком и другими южными городами России.

Сколько стоит страховка для путешествия по России

Базовая страховка путешественника для поездки по России для одного человека в возрасте 30 лет на десять дней каникул будет стоить от 750 рублей. Обратите внимание: если вы планируете кататься на лыжах, то в полис должна входить опция «Активный отдых», иначе при травме страховая компания откажет в выплате. Иногда эта опция входит в страховку по умолчанию, но чаще всего ее подключают дополнительно.

«В путешествиях по России можно застраховаться от отмены поездки, такое страхование с каждым годом набирает все большую популярность. Страхование от невыезда может приобретаться и отдельным продуктом, и как дополнительный риск к основной страховке путешественника. Такое страхование позволяет вернуть средства полностью или большую их часть, если поездка не состоялась из-за непредвиденных обстоятельств. Без нее, если, например, тур приобретался через агентство, можно будет рассчитывать на возврат только той части его стоимости, которую решит возместить туроператор. При оформлении страховки от невыезда нужно внимательно смотреть, какие именно риски она покрывает, поскольку перечень страховых случаев может сильно варьироваться и затрагивать как одного путешественника, так и его близких родственников», — добавляет эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

Что посмотреть в Минеральных Водах

Несмотря на свое привлекательное название, Минеральные Воды — это не курортный город и целебных вод здесь нет, за ними нужно ехать дальше в Кисловодск, Железноводск и Ессентуки. Преобладающая архитектура здесь — это малоэтажная застройка начала и середины прошлого века и частный сектор. Самое красивое здание — это железнодорожный вокзал: колонны в форме полукруга и величественный орел в центре.

От вокзала можно прогуляться по проспекту 22-го Партсъезда, затем повернуть на проспект Карла Маркса и дойти до городского парка. Весь маршрут займет не более полутора-двух часов неспешным шагом.

«В Минеральных Водах туристам делать почти нечего. Город довольно провинциальный и индустриальный, ничего примечательного, кроме того, что здесь находится аэропорт. Если у вас есть хотя бы несколько свободных часов, то лучше не тратить их на хождение по городу, а доехать до курортов: Пятигорска, Ессентуков, Железноводска и Кисловодска. Ближе всего из этого Пятигорск и Железноводск — всего в получасе езды. Еще ближе к Минеральным Водам находится поселок Иноземцево, там есть итальянские термы, вкусная пицца и небольшой парк "Зеленый квартал", где приятно прогуляться», — делится местная жительница, руководитель направления «Многодневные туры» в Tripster Елена Чубина.

Где поесть в Минеральных Водах — рекомендации Елены Чубиной

«Из семейных ресторанов мне нравятся "Уголь", "Рома Пицца", "Палермо", "Крафт" и "РодоГриль". В ресторане "Уголь" бренд-шефом работает Кирилл Савельев, это модный на юге шеф-повар, у него действительно вкусная авторская кухня. А еще здесь можно позавтракать с восьми утра, это самые ранние завтраки в городе. Вкусный сытный завтрак обойдется около 1 тысячи рублей, горячее блюдо — 450–800 рублей, салат — 400–700 рублей. В "Рома Пицца", "Палермо", "Крафт" и "РодоГриль" цены примерно такие же, средний чек — 1–1,5 тысячи рублей. Если выбирать из фастфуда, то это "Обжора". Средний чек здесь — 250–500 рублей. Самый вкусный шашлык — это "Новый Баку" (средний чек — 800–1200 рублей). Если ищите кальянные, то это "На чиле", "Библиотека" (недалеко от железнодорожного вокзала) и Monte. Из ближайших к аэропорту есть гостиница с рестораном "Облака". Если нужно подождать где-то между рейсами, то можно пойти туда. Средний чек — 800–1200 рублей», — рекомендует Елена Чубина.

Где остановиться в Минеральных Водах

Большинство туристов едет через Минеральные Воды транзитом на курорты и не останавливается в городе. Однако при раннем утреннем вылете или позднем прилете бывает удобнее остановиться здесь на одну ночь и отдохнуть от дороги. Из-за этого наиболее популярные и дорогие средства размещения находятся недалеко от аэропорта. Стоимость ночи в обычном отеле, где останавливаются только ради того, чтобы переночевать, — около 4-5 тысяч за номер.

Для желающих сэкономить есть единственный в городе хостел. Стоимость спального места в общем номере начинается от 1,5 тысячи рублей.

Также можно снять квартиру посуточно, стоимость начинается от 1,5–2 тысяч рублей за ночь, но нужно быть готовым к псевдороскоши с яркими коврами, кожаными диванами, вычурными большими люстрами, мрачными массивными шторами и бордово-золотыми обоями.

Рекомендация от местной жительницы, руководителя направления «Многодневные туры» в Tripster Елены Чубиной:

«Есть как минимум три хороших варианта: гостиница "Облака", "Вилла Айла" и "Маск". "Облака" удобны тем, что находятся очень близко от аэропорта и там довольно вкусный ресторан. Стоимость номера начинается от 5 тысяч за ночь. "Вилла Айла" располагается чуть дальше в окрестностях Минеральных Вод, там шикарная природа и отличные виды; есть подогреваемый бассейн с сауной, это очень стильный и душевный гостевой дом. Стоимость номера за одну ночь здесь начинается от 5 тысяч рублей. "Маск" — это сетевой четырехзвездочный отель для командировочных. Находится всего в 20 минутах езды от аэропорта, стоит около 6–6,5 тысячи рублей за ночь», — рассказывает эксперт.

Куда поехать из Минеральных Вод

Большинство туристов не останавливается в Минеральных Водах, а сразу едет дальше на курорты. Самые популярные направления: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск. В горнолыжный сезон Минеральные Воды становятся транзитной точкой для сноубордистов и лыжников: отсюда можно добраться до популярных кавказских курортов Эльбрус, Домбай и Архыз.

Кисловодск

Из Минеральных Вод удобнее всего добраться на «Ласточке» по железной дороге. Электрички ходят очень часто — раз в полчаса-час, дорога занимает 1,5 часа, билет стоит 285 рублей. В Кисловодске находится роскошный национальный парк прямо в центре города. Нарзанные галереи с целебной водой, фантастически красивая Долина Роз, множество пешеходных маршрутов (терренкуров) — сюда стоит приехать!

Пятигорск

Между Минеральными Водами и Кисловодском, примерно на полпути, находится Пятигорск. Добираться сюда тоже удобнее на «Ласточке», время в пути — около получаса, стоимость билета — 116 рублей. Пятигорск славится своими лермонтовскими местами. Здесь можно увидеть место дуэли, зайти в дом-музей великого поэта, прогуляться по парку «Цветник» и заглянуть в грот Дианы, где Михаил Юрьевич танцевал в последний раз за неделю до дуэли. Обязательно стоит подняться на гору Машук и полюбоваться великолепными видами, лучше всего это делать на закате. Подняться можно пешком или воспользоваться услугами канатной дороги. Стоимость билета на канатную дорогу — 400 рублей туда и обратно и 250 рублей в одну сторону.

Ессентуки

Сюда также удобнее всего добраться на кисловодской «Ласточке». Дорога из Минеральных Вод занимает чуть меньше часа, стоимость билета на электричку — 191 рубль. Сюда приезжают, чтобы попить знаменитую целебную воду, принять минеральные или грязевые ванны и погулять по огромному Курортному парку. А еще здесь есть большой концертный зал имени Шаляпина на 1,5 тысячи мест, где часто выступают известные артисты и певцы.

Железноводск

Единственный из курортных городов, где нет железной дороги, так что добираться придется на маршрутке или такси. От железнодорожного и автовокзала Минеральных Вод ходит маршрутка № 107, стоимость проезда — около 60 рублей, время в пути — около 40 минут. Дорога на такси получится быстрее — около 25 минут и обойдется в 700 рублей.

В Железноводске можно прогуляться возле курортного озера Тридцатка, покататься на лодках или катамаранах, затем подняться на Парящую набережную, пройтись по огромной Каскадной лестнице и изучить названия химических элементов, которыми богата местная минеральная вода, на площади Феррум.

Горнолыжные курорты Эльбрус, Домбай и Архыз

Регулярных автобусных рейсов из Минеральных Вод на горнолыжные курорты нет. Обычно путешественники заранее заказывают трансфер от аэропорта или железнодорожного вокзала. Также можно договориться с водителями на месте: возле вокзала и аэропорта дежурит много таксистов, готовых поехать в горы. Стоимость за обычную легковую машину — около 5 тысяч рублей, за минивэн — 10–15 тысяч рублей. Дорога занимает около четырех-пяти часов.

Для желающих сэкономить есть автобусные рейсы с пересадкой, например, можно доехать до Терскола на автобусе, а оттуда поймать попутку до Эльбруса. На Домбай можно добраться таким же способом: до Теберды, а оттуда своим ходом на курорт. Однако стоит учесть, что автобусы по этим направлениям ходят редко — около трех-четырех раз в день. Стоимость билета на одного человека составляет около 1,5 тысячи. Так что этот вариант может пригодиться только одиночкам, если же вы путешествуете вдвоем или втроем, то удобнее добраться на такси.

Сколько стоит отдых на курортах Минеральных Вод: посчитали

Вот расчет в форме таблицы со средними расходами на отдых на курортах Минеральных Вод:

Перелет (из СПб): 13 000–15 000 рублей (в обе стороны с багажом);

Поезд (из Москвы): 4500–6000 рублей (плацкарт/купе);

Поезд (из СПб): 5500–6000 рублей (плацкарт);

Такси из аэропорта: 300 рублей (до центра Минеральных Вод);

Маршрутка из аэропорта: 30 рублей (до железнодорожного вокзала);

Проживание (отель): 4000–6500 рублей (средняя стоимость номера);

Проживание (хостел): 1500 рублей (место в общем номере);

Проживание (квартира): 1500–2000 рублей (посуточная аренда);

Питание (ресторан): 1000–1500 рублей (средний чек за обед или ужин);

Питание (фастфуд): 250–500 рублей (бюджетный вариант);

Трансфер в Кисловодск: 285 рублей (электричка «Ласточка»);

Трансфер в Пятигорск: 116 рублей (электричка «Ласточка»);

Трансфер в Ессентуки: 191 рублей (электричка «Ласточка»);

Трансфер в Железноводск: 60 рублей (маршрутка) / 700 рублей (такси) (40 минут на маршрутке или 25 минут на такси);

Канатная дорога на Машук: 400 рублей (туда и обратно) / 250 рублей (в одну сторону) (в Пятигорске);

Горнолыжные курорты (такси): 5000–15 000 рублей (в зависимости от направления и количества пассажиров);

Горнолыжные курорты (автобус): 1500 рублей (с пересадкой).

Если выбирать бюджетные варианты (поезд вместо самолета, хостел вместо отеля, питание в недорогих кафе и общественный транспорт), можно уложиться примерно в 40–45 тысяч рублей за неделю.

Если же отдыхать в премиальном сегменте (гостиницы 4–5 звезд, рестораны, трансферы на такси, частные экскурсии), бюджет может превысить 100 тысяч рублей.