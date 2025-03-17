В Калининградской области появятся новые локации для туристов

Калининградская область потратит деньги на кемпинги, маршруты и оборудование для туристов. Министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак на своей странице в соцсети «ВКонтакте» уточнил, что речь идет о сумме более 110 млн рублей.

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«Средства должны пойти на проекты по созданию объектов кемпинг-размещения, на развитие национальных туристических маршрутов и создание доступной среды», – уточнил Ермак.

На нестационарные места размещения планируется потратить около 60 млн рублей. Участник конкурса должен обеспечить софинансирование не менее 50 % от стоимости проекта. Около 20 млн выделят из областного бюджета.

На развитие национальных туристических маршрутов сумма грантов составит 20 млн рублей. Речь также идет о грантах на проекты, предполагающие приобретение туристского оборудования – 30,4 млн рублей. Калининградские власти надеются, что в результате в регионе улучшат среду для туристов.

Ранее «ФедералПресс сообщал, что туристов в Калининградской области хотят отдалить от побережья.