В Калининградской области появятся новые локации для туристов

В Калининградской области на новые локации для туристов потратят больше 110 миллионов
Калининградская область потратит деньги на кемпинги, маршруты и оборудование для туристов. Министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак на своей странице в соцсети «ВКонтакте» уточнил, что речь идет о сумме более 110 млн рублей.
«Средства должны пойти на проекты по созданию объектов кемпинг-размещения, на развитие национальных туристических маршрутов и создание доступной среды», – уточнил Ермак.
На нестационарные места размещения планируется потратить около 60 млн рублей. Участник конкурса должен обеспечить софинансирование не менее 50 % от стоимости проекта. Около 20 млн выделят из областного бюджета.
На развитие национальных туристических маршрутов сумма грантов составит 20 млн рублей. Речь также идет о грантах на проекты, предполагающие приобретение туристского оборудования – 30,4 млн рублей. Калининградские власти надеются, что в результате в регионе улучшат среду для туристов.
Ранее «ФедералПресс сообщал, что туристов в Калининградской области хотят отдалить от побережья.