Эксперты обсудят, как будет развиваться турбизнес

«Геополитика влияет на туризм в моменте», – сходятся во мнении эксперты, опрошенные редакцией TourDom.ru.

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Несмотря на то что прошедшая неделя не принесла каких-либо значимых новостей, которые могли указывать на потепление отношений между Россией и «недружественными странами», руководители компаний турбизнеса отмечают изменения.

«Всем стало понятно, что Россия больше не изгой и “ветер дует на восток” – наши партнеры, гостиничные цепочки проявляют живой интерес к контактам, назначают встречи, сами приезжают или планируют визит в Россию», – говорит глава «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.

Эксперты не сомневаются: отношение к российскому турбизнесу сейчас весьма позитивное. Как будет развиваться бизнес при разных сценариях развития событий, какие процессы происходят в туроператорах, почему агентам необходимо следить за геополитикой и к чему готовиться в перспективе на 5–7 лет – эти вопросы станут предметом дискуссии на турагентском конгрессе 20 марта.

Серия обсуждений начнется в 11:40 и продлится два часа. В них примет участие восемь экспертов – руководителей значимых для рынка компаний: Владимир Рубцов, генеральный директор туроператора FUN&SUN, Воскан Арзуманов, генеральный директор Tez Tour, Артур Мурадян, генеральный директор Space Travel, Любовь Воронина, управляющий директор Let's Fly, Дмитрий Арутюнов, генеральный директор «АРТ-ТУР», Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), Вадим Островский, генеральный директор туроператора BSI Group, а также Алексан Мкртчян, директор и основатель сети туристических агентств «Розовый слон». Модератор дискуссий – основатель и руководитель проектов TourDom.ru Татьяна Дмитрова. Она рассказала редакции о договоренности обсудить с экспертами кризисные вопросы отношений туроператоров и турагентов, которые обычно не выносятся в публичное поле.

«Очень интересно также будет заглянуть в будущее», – говорит Татьяна.

Редакция заблаговременно собрала мнения некоторых экспертов. Так, Андрей Вершинин, основатель «Слетать.ру», уверен:

«В ближайшие годы нас ждет невероятное развитие искусственного интеллекта. Пройдет еще 5–7 лет, и он войдет в жизнь так же плотно, как привычные смартфоны и маркетплейсы. Роль искусственного интеллекта станет определяющей в турбизнесе, но для агентов всегда будет работа – их способности, профессионализм в коммуникациях останутся актуальны».

В том же ключе высказывается Роман Еремян, директор Центра стратегического анализа и разработок Союза туризма и гостеприимства. Он считает:

«Без разницы, какие и когда откроются направления туризма. Агентов должно интересовать только то, чтобы их продукт вызывал зависть, переходящую в зависимость».

Роман относит туризм к индустрии впечатлений, которая развивается вслед за соцсетями и потребностями людей в самоутверждении через обладание тем, что говорит о статусе и успехе.

Что думают на этот счет участники дискуссий 20 марта, мы непременно напишем – «ТурДом» выступает информационным партнером мероприятия. А представители розничных компаний смогут сами стать гостями конгресса и офлайн подключиться к мозговому штурму. Для регистрации переходите на официальную страницу конгресса.