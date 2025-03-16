Как прошло открытие курорта «‎Мамисон»

Первые лыжники и сноубордисты 14 марта спустились по склонам нового всесезонного горнолыжного курорта "Мамисон" в Северной Осетии. Он находится в знаменитом Мамисонском ущелье в 100 километрах от столицы республики - Владикавказа. На открытие курорта приехали тысячи гостей. Их встретили горячим чаем и глинтвейном, фестивалем осетинских пирогов и большим концертом местных танцоров и вокалистов.

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"Мамисон" можно назвать долгостроем, ведь идея его постройки и первые объекты появились еще в конце 2000-х годов. Но открыть первую очередь нового туристического комплекса удалось лишь в этом сезоне. В рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" государство вложило в него около 18 миллиардов рублей. Правда, это открытие называют техническим, на курорте еще продолжается стройка. Но в начале следующего горнолыжного сезона, то есть осенью 2025 года, курорт предстанет во всей красе.

Добираться до курорта из Владикавказа примерно около двух часов. Нижняя станция под названием "Калак" находится на высоте 2025 метров, а вокруг нее расположена основная инфраструктура: прокаты, кассы, вагончики инструкторов, торговля сувенирами, зоны отдыха.

Туристам пока доступны 14 километров трасс разного уровня сложности: от зеленого для новичков, до черного - уверенных любителей и профи.

Сердце курорта - канатные дороги М1 и М2. Первая стала самой протяженной на Северном Кавказе, почти 3,5 километра и подъем на высоту 2950 метров к станции "Зарамаг" (по имени одной из соседних вершин), а еще здесь ездят первые закрытые кабинки в республике. Вторая канатка спускается с "Зарамага" к станции "Мамихдон", она уже кресельная и больше предназначена для катающихся, чем для туристов.

Выступая на церемонии открытия, министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что регионы Северного Кавказа в последние годы вышли на лидирующие позиции по росту туристической привлекательности, и это вполне закономерно. Северный Кавказ отличается великолепной природой, уникальным климатом, древними самобытными традициями и огромным инвестиционным потенциалом.

«Новый курорт "Мамисон" - это многофункциональный комплекс мирового уровня, который включает в себя передовую горнолыжную инфраструктуру, современные инженерные коммуникации и разнообразные туристические объекты», — сказал он.

В свою очередь, глава Северной Осетии подчеркнул, что "Мамисон" будет одним из лучших всесезонных горнолыжных курортов страны.

«Он даст мультипликативный эффект и повысит привлекательность республики. Зимой здесь открываются горнолыжные трассы для катания, летом - прогулки по живописным маршрутам и экскурсии к источникам».

К 2030 году, планирует гендиректор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов, новый курорт сможет принимать до полумиллиона человек в год.

Цены на новом курорте незаоблачные. Взрослый ски-пасс на целый день катания на "Мамисоне" стоит 2400 рублей, а детский - 1,5 тысячи. Туристам пока доступны 14 километров трасс разного уровня сложности: от зеленого для новичков до черного - уверенных любителей и профи.

"Мамисон" находится рядом с Военно-Осетинской дорогой. Вокруг много природных достопримечательностей, есть минеральные источники, памятники истории и архитектуры. Например, в ущелье находится знаменитое в республике месторождение минеральной воды Тиб. По пути можно осмотреть родовые каменные башни или заехать в Нузальский храм, построенный в XII-XIII веках и сохранивший исторические фрески на внутренних стенах. Поэтому сам путь на курорт может стать отдельным приключением, но лучше заранее отметить точки на карте.