Канатка-рекордсменка и пироги: как прошел первый день «Мамисона»

14 марта состоялось так называемое техническое открытие курорта «Мамисон» в Северной Осетии. Открыть его окончательно и бесповоротно обещают вместе с горнолыжным сезоном 2025−2026. Однако все эти мелкие подробности не помешали съехаться на долгожданный курорт нескольким тысячам гостей из разных регионов СКФО. Наш корреспондент побывал на месте и подтвердил — ехать, срочно ехать!

© РИА Новости

Канатка-рекордсменка

К новому курорту потянулись вереницы машин. Теперь доехать сюда из Владикавказа можно за 1,5−2 часа по хорошему асфальту, заменившему прежнюю грунтовку. Гостям без личного транспорта организовали бесплатный трансфер. Двухуровневая парковка на 460 мест заполнилась быстро.

Гостей развлекали диджеи и аниматоры, а на фестивале осетинских пирогов угощали главным местным лакомством.

Очереди на кресельную и гондольную канатку собрались нешуточные — ски-пассы были бесплатными. А еще гондольная дорога осетинского курорта — рекордсменка среди своих северокавказских «коллег». Ее длина составляет более трех километров.

С высоты 2025 м восьмиместная гондольная канатка «Калак» поднимает гостей на 2950. Здесь начинаются горнолыжные трассы. Рядом кресельный подъемник «Зарамаг», вновь поднимающий после проката на стартовую площадку. Пока гостям доступно 10 км трасс разного уровня сложности. Прокат горнолыжного оборудования уже работает. Стоимость комплекта — от 1800 рублей.

«Где понравится, туда и будут чаще ездить»

Первыми на новых подъемниках проехались министр экономического развития России Максим Решетников, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, гендиректор института развития «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов и заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО Владимир Надыкто.

«На Кавказе одинаковых ущелий нет — пусть люди едут и пробуют. Где понравится, туда и будут чаще ездить», — заявил Сергей Меняйло, отвечая на вопрос о конкуренции между курортами Северного Кавказа.

Как отметил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, два года работы в «Мамисоне» были напряженными для команды «Кавказ.РФ» и правительства Северной Осетии.

«Мы дважды перепроектировали дорогу, стройка шла в очень непростых условиях. Жители Северной Осетии давным-давно ждали этот курорт, и для нас было крайне важно не подвести вас, оправдать ваши ожидания», — сказал министр.

Установившаяся в этом году на Северном Кавказе аномально теплая погода вносит свои коррективы в работу горнолыжных курортов, но на это не стоит обращать внимания отметил Андрей Юмшанов, обращаясь к гостям «Мамисона».

«Нынешнее отсутствие снега — это, скорее, аномалия. В прошлом году мы приступили к строительству верхних опор только в середине июня. Тогда снежный покров был около 2,5 метров. Поэтому кататься на "Мамисоне" можно до лета».

Первый после санкций

Самый опытный горнолыжник на торжестве, 80-летний пенсионер Михаил Акимочкин, в качестве разминки прокатился по «синей» трассе.

«Здесь есть несколько крутых поворотов, если на них хорошенько разогнаться и идти резаными поворотами — одно удовольствие», — отметил он после пробного спуска.

Проект всесезонного курорта был разработан в 2008 году, но крупные инвесторы так и не пришли. В 2019 году президент России Владимир Путин поручил правительству создать всесезонный туристско-рекреационный комплекс. Спустя два года в ущелье закипела работа. Как поясняют власти, «Мамисон» стал первым российским курортом, построенным после введения санкций. Западные партнеры расторгли уже подписанные контракты на поставку оборудования для подъемников. Их производство оперативно наладили российские специалисты.

В строительство курорта государство уже вложило около 18 млрд рублей. Столько же рассчитывают получить и от частных инвесторов. Десять резидентов строят гостиницы, отели, точки общепита и магазины.

Инвесторы установили умные дома с панорамными видами и просторные барнхаусы из доломита. До конца года планируется достроить объекты в экодеревне — это около тысячи мест размещения, трассы удлинят.