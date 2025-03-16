Туристический комплекс и базу отдыха построят в Коктебеле

В поселке Коктебель на юго-востоке Крыма построят туристический комплекс и базу отдыха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

По словам главы региона, соглашения о реализации двух инвестпроектов уже подписаны.Инвестиции превысят 700 миллионов рублей. Проектами предусмотрено создание номерного фонда, бассейна, автомобильной парковки, зеленых зон и точек питания.

Как отметил Сергей Аксенов, в Коктебеле идет реконструкция набережной и возводятся очистные сооружения. Работы предполагается завершить к 2027 году.