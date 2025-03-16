Названы популярные направления для путешествий на майские праздники

Майские праздники традиционно становятся временем путешествий для многих россиян. Туристы активно бронируют поездки как по России, так и за границу, рассказала Наталия Осипова, исполнительный директор Альянса туристических агентств.

© РИА Новости

«Если мы говорим об отдыхе на майские праздники за рубежом, то, наверное, на первом месте как зарубежное направление у нас Турция, далее Египет, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Китай. Вот эти страны пользуются большим спросом», – отметила она в беседе с радио Sputnik.

По словам Осиповой, популярные иностранные направления все те же, но россияне все чаще запрашивают и внутренние туристические маршруты. Среди наиболее востребованных направлений – Краснодарский край и Крым, Калининградская область, Карелия и Подмосковье.

Тем, кто не может взять длительный отпуск, специалист рекомендует обратить внимание на туры выходного дня. Это могут быть:

железнодорожные маршруты,

автобусные экскурсии,

авиапутешествия на 3–4 дня,

круизы по рекам,

туры в Минск и города Золотого кольца.

Москва, Санкт-Петербург и Казань также остаются востребованными направлениями на майские праздники. Кратковременные туры позволяют провести время с пользой, открывая для себя новые города.

Ранее стало известно, что три курорта Калининградской области вошли в топ-10 российских малых городов, рекомендованных для весеннего отдыха.