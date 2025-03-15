Как добраться и что посмотреть в деревне Вятское

В 40 минутах пути от Ярославля находится самая красивая деревня России - Вятское. Формально говоря, это не деревня, а село, но именно Вятское стало первым членом «Ассоциации самых красивых деревень России». Здесь действительно очень классно – впечатляет и природа, и архитектура, и атмосфера. Причём, на наш взгляд, зимой местные пейзажи завораживают ещё больше, чем летом. В живописное Вятское едут, чтобы насладиться русским колоритом, погулять, посетить музеи. А рядом, в Красном Профинтерне, можно увидеть потрясающий замок купца Понизовкина. Рассказываем про самые главные достопримечательности Вятского и Красного Профинтерна.

© Quto.ru

Вятское

Вятское – село в Ярославской области, расположенное на реке Ухтанке. Вятское впервые упоминается в XV веке. С середины XIX века здесь развивался огуречный промысел. Также в Вятском выращивали лён и разводили крупный рогатый скот. Сейчас в Вятском зарегистрированы более 50 памятников архитектуры и градостроительный комплекс XVIII-XIX веков несмоненно привлекает туристов. В 2015 году село Вятское стало первым членом ассоциации «Самые красивые деревни и городки России».

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до Вятского примерно 290 км по трассе М-8. По пути можно посетить Сергиев-Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Храм Воскресения Христова

Храм Воскресения Христова был построен в 1750 году. Его 33-метровая колокольня является одной из самых высоких в Ярославской области. В 1929 году храм хотели снести, но местным жителям удалось его отстоять. В 2013-м началась реставрация храма, и сейчас это самая главная достопримечательность Вятского.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Река Ухтанка

Воскресенская церковь стоит на возвышенности на берегу реки Ухтанки. Её можно обойти вокруг, а виды, открывающиеся на неё с каждой стороны, - потрясающе живописные.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Градостроительный комплекс XVIII-XIX веков

Среди жителей Вятского был популярен отхожий промысел – когда люди уезжали на временную работу в другие места. Считается, что чаще всего отходники из Вятского перебирались в Санкт-Петербург, где строили здания. Потом они возводили подобные дома у себя в селе, так что сейчас половина построек в Вятском – памятники архитектуры XVIII-XIX веков. Рядом с Воскресенским храмом есть пешеходный мостик, по которому вы можете попасть на другую сторону реки Ухтанки и полюбоваться отреставрированными особняками: домом мастера Хомутова, домом мастера Петряева, домом купца Озерова, домом подрядчика Терентьева и другими.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Ерехтанский источник

На этой же стороне реки вы увидите целебный Ерехтанский источник.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Бани на берегу реки

От Ерехтанского источника открывается красивый вид на россыпь деревянных бань, расположенных на другом берегу реки Ухтанки.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

12 музеев Вятского

Музейный комплекс в Вятском состоит аж из 12 музеев! Три музея – исторические: Музей русской предприимчивости, Музей «Нумера купцов братьев Урловых» и Дом–музей вятского торгующего крестьянина Горохова.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Три музея – технические: Музей кухонной машинерии, Политехнический музей «Удивительный мир механизмов и машин» и Музей-Печатня «Страницы истории печатного дела».

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Пять музеев посвящены уникальным коллекциям: музей «Звуки времени», музей «Гостиная времени», Музей ангелов, Музей возвращённой Святыни и Музей «Детский мир» (в нём представлены новогодние украшения от довоенного периода до 1980-х годов).

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

А Музей русских забав считается парком реконструкции.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Художественная галерея им. Н. А. Некрасова и памятник Некрасову

Есть в Вятском и художественная галерея имени Н. А. Некрасова. Она состоит из двух корпусов, где расположена постоянная экспозиция, посвящённая произведениям поэта, и проходят сменные выставки современных художников. Рядом установлен памятник Некрасову. Считается, что именно Вятское стало прообразом села Кузьминское из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

© Светлана Парфенова

Памятник Александру II

В самой красивой деревне России есть и памятник Александру II. Изначально он был установлен в 1911 году в честь 50-летия отмены крепостного права, но потом на его месте появился бюст Карла Маркса. В 2008 году в Вятском установили точную копию исторического памятника императору.

© Светлана Парфенова

Мемориал Героям Великой Отечественной войны

В центре села вы также увидите мемориал, посвящённый Героям Великой Отечественной войны.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Коллекция клейменых кирпичей

С XVIII века в Российской империи владельцы кирпичных предприятий были обязаны ставить на свою продукцию именные знаки. В окрестностях села Вятское работало несколько кирпичных заводов, принадлежавших местным жителям. В коллекции музейного комплекса «Вятское» насчитывается около 1000 кирпичей с клеймами. Вы можете увидеть их в Музее русской предприимчивости и прям напротив здания музея: здесь установлен интересный арт-объект в виде участка стены из уникальных клейменых кирпичей.

© Светлана Парфенова

Вятские огурцы

А на въезде в Вятское расположена жанровая композиция Вятские огурцы, состоящая из фигуры огуречника и пирамиды из старинных бочек для засолки огурцов.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Красный Профинтерн и крахмало-паточный завод Понизовкина

Рабочий посёлок Красный Профинтерн до 1920 года был известен, как деревня Гузицыно, а в 1920-1927 назывался Понизовкино. Переименование в Красный Профинтерн произошло в честь Красного интернационала профсоюзов. Активное развитие деревни Гузицыно стало возможным благодаря открытию здесь в 1840-х годах крахмало-паточного завода Никиты Петровича Понизовкина. В 1866 году началось строительство большого химического и паточного завода, завершённое уже его сыновьями. Так вырос Волжский паточно-химический завод. После революции 1917 года завод национализировали, а в 2000-х он прекратил своё существование.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

Красный Профинтерн расположен на левом берегу реки Волги. От села Вятское до Красного Профинтерна 18 километров. От Ярославля 39 км, а от Москвы примерно 300 км.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Замок Понизовкина

В 1910-х годах рядом с заводом на берегу Волги по заказу Никиты Андреевича Понизовкина был построен шикарный замок в эклектическом стиле. Позже замок Понизовкина был национализирован, имущество описали и отобрали, а хозяев выселили. Следующие страницы истории особняка весьма плачевны, зато новый владелец занялся реставрацией, и территория замка превращается в парк-отель.

© Светлана Парфенова

На берегу Волги в Красном Профинтерне можно увидеть ещё одно старинное, но, к сожалению, пришедшее в упадок здание. Получивший народное название Дом сорока – это 40-квартирный жилой дом, построенный примерно в 1913–1915 годах для сотрудников крахмало-паточного завода Понизовкина.