Как добраться и что посмотреть в деревне Вятское

Маршрут выходного дня: Вятское и Красный Профинтерн
В 40 минутах пути от Ярославля находится самая красивая деревня России - Вятское. Формально говоря, это не деревня, а село, но именно Вятское стало первым членом «Ассоциации самых красивых деревень России». Здесь действительно очень классно – впечатляет и природа, и архитектура, и атмосфера. Причём, на наш взгляд, зимой местные пейзажи завораживают ещё больше, чем летом. В живописное Вятское едут, чтобы насладиться русским колоритом, погулять, посетить музеи. А рядом, в Красном Профинтерне, можно увидеть потрясающий замок купца Понизовкина. Рассказываем про самые главные достопримечательности Вятского и Красного Профинтерна.
Вятское
Вятское – село в Ярославской области, расположенное на реке Ухтанке. Вятское впервые упоминается в XV веке. С середины XIX века здесь развивался огуречный промысел. Также в Вятском выращивали лён и разводили крупный рогатый скот. Сейчас в Вятском зарегистрированы более 50 памятников архитектуры и градостроительный комплекс XVIII-XIX веков несмоненно привлекает туристов. В 2015 году село Вятское стало первым членом ассоциации «Самые красивые деревни и городки России».
Как добраться:
От МКАД до Вятского примерно 290 км по трассе М-8. По пути можно посетить Сергиев-Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль.
Храм Воскресения Христова
Храм Воскресения Христова был построен в 1750 году. Его 33-метровая колокольня является одной из самых высоких в Ярославской области. В 1929 году храм хотели снести, но местным жителям удалось его отстоять. В 2013-м началась реставрация храма, и сейчас это самая главная достопримечательность Вятского.
Река Ухтанка
Воскресенская церковь стоит на возвышенности на берегу реки Ухтанки. Её можно обойти вокруг, а виды, открывающиеся на неё с каждой стороны, - потрясающе живописные.
Градостроительный комплекс XVIII-XIX веков
Среди жителей Вятского был популярен отхожий промысел – когда люди уезжали на временную работу в другие места. Считается, что чаще всего отходники из Вятского перебирались в Санкт-Петербург, где строили здания. Потом они возводили подобные дома у себя в селе, так что сейчас половина построек в Вятском – памятники архитектуры XVIII-XIX веков. Рядом с Воскресенским храмом есть пешеходный мостик, по которому вы можете попасть на другую сторону реки Ухтанки и полюбоваться отреставрированными особняками: домом мастера Хомутова, домом мастера Петряева, домом купца Озерова, домом подрядчика Терентьева и другими.
Ерехтанский источник
На этой же стороне реки вы увидите целебный Ерехтанский источник.
Бани на берегу реки
От Ерехтанского источника открывается красивый вид на россыпь деревянных бань, расположенных на другом берегу реки Ухтанки.
12 музеев Вятского
Музейный комплекс в Вятском состоит аж из 12 музеев! Три музея – исторические: Музей русской предприимчивости, Музей «Нумера купцов братьев Урловых» и Дом–музей вятского торгующего крестьянина Горохова.
Три музея – технические: Музей кухонной машинерии, Политехнический музей «Удивительный мир механизмов и машин» и Музей-Печатня «Страницы истории печатного дела».
Пять музеев посвящены уникальным коллекциям: музей «Звуки времени», музей «Гостиная времени», Музей ангелов, Музей возвращённой Святыни и Музей «Детский мир» (в нём представлены новогодние украшения от довоенного периода до 1980-х годов).
А Музей русских забав считается парком реконструкции.
Художественная галерея им. Н. А. Некрасова и памятник Некрасову
Есть в Вятском и художественная галерея имени Н. А. Некрасова. Она состоит из двух корпусов, где расположена постоянная экспозиция, посвящённая произведениям поэта, и проходят сменные выставки современных художников. Рядом установлен памятник Некрасову. Считается, что именно Вятское стало прообразом села Кузьминское из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».
Памятник Александру II
В самой красивой деревне России есть и памятник Александру II. Изначально он был установлен в 1911 году в честь 50-летия отмены крепостного права, но потом на его месте появился бюст Карла Маркса. В 2008 году в Вятском установили точную копию исторического памятника императору.
Мемориал Героям Великой Отечественной войны
В центре села вы также увидите мемориал, посвящённый Героям Великой Отечественной войны.
Коллекция клейменых кирпичей
С XVIII века в Российской империи владельцы кирпичных предприятий были обязаны ставить на свою продукцию именные знаки. В окрестностях села Вятское работало несколько кирпичных заводов, принадлежавших местным жителям. В коллекции музейного комплекса «Вятское» насчитывается около 1000 кирпичей с клеймами. Вы можете увидеть их в Музее русской предприимчивости и прям напротив здания музея: здесь установлен интересный арт-объект в виде участка стены из уникальных клейменых кирпичей.
Вятские огурцы
А на въезде в Вятское расположена жанровая композиция Вятские огурцы, состоящая из фигуры огуречника и пирамиды из старинных бочек для засолки огурцов.
Красный Профинтерн и крахмало-паточный завод Понизовкина
Рабочий посёлок Красный Профинтерн до 1920 года был известен, как деревня Гузицыно, а в 1920-1927 назывался Понизовкино. Переименование в Красный Профинтерн произошло в честь Красного интернационала профсоюзов. Активное развитие деревни Гузицыно стало возможным благодаря открытию здесь в 1840-х годах крахмало-паточного завода Никиты Петровича Понизовкина. В 1866 году началось строительство большого химического и паточного завода, завершённое уже его сыновьями. Так вырос Волжский паточно-химический завод. После революции 1917 года завод национализировали, а в 2000-х он прекратил своё существование.
Как добраться:
Красный Профинтерн расположен на левом берегу реки Волги. От села Вятское до Красного Профинтерна 18 километров. От Ярославля 39 км, а от Москвы примерно 300 км.
Замок Понизовкина
В 1910-х годах рядом с заводом на берегу Волги по заказу Никиты Андреевича Понизовкина был построен шикарный замок в эклектическом стиле. Позже замок Понизовкина был национализирован, имущество описали и отобрали, а хозяев выселили. Следующие страницы истории особняка весьма плачевны, зато новый владелец занялся реставрацией, и территория замка превращается в парк-отель.
На берегу Волги в Красном Профинтерне можно увидеть ещё одно старинное, но, к сожалению, пришедшее в упадок здание. Получивший народное название Дом сорока – это 40-квартирный жилой дом, построенный примерно в 1913–1915 годах для сотрудников крахмало-паточного завода Понизовкина.