Регионам Северного Кавказа выделят бюджет на развитие туризма

Регионы Северного Кавказа в ближайшие три года получат единую субсидию на развитие туризма. Сумма составит 1,7 млрд рублей.

«В рамках единой субсидии на ближайшие три года СКФО предусмотрено 1,7 млрд рублей», — сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании по развитию туризма в округе, которое прошло в Дагестане. Цитату приводит ТАСС.

Единая субсидия в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» рассчитана на 2025−2027 годы. Средства могут быть направлены на обустройство пляжей и национальных туристических маршрутов, в том числе изготовление и установку элементов навигации и создание туристско-информационных центров.

Также Минэкономразвития России планирует рассмотреть дополнительное финансирование программы льготного кредитования отелей в регионах. Спрос на участие в программе в три раза превысил предусмотренные ресурсы.

«Будем обращаться в правительство с предложением по максимуму поискать ресурс дополнительный, чтобы хорошие заявки как минимум не отклонить, а по максимуму использовать. Должен сказать, что 24 заявки поступили от пяти регионов СКФО», — заявил Решетников.

Он добавил, что на Северном Кавказе уже реализуется 20 проектов по созданию гостиниц и один по строительству горнолыжной инфраструктуры. В ходе рабочей поездки в Дагестан министр также отметил, что за последние два годы популярность северокавказских курортов значительно выросла.

«За последние два года число турпоездок в округе выросло более чем на 40%, в России на 24%. В 2024 году в СКФО [было осуществлено] около 3 млн поездок», — рассказал Решетников журналистам.

При этом в Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Чечне темпы роста путешествий выше среднероссийских. По словам министра, лидером по приросту по итогам прошлого года в стране стала Чечня, где количество турпоездок увеличилось на 61%.