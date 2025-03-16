Илья Авербух рассказал о новой достопримечательности Москвы

Новое здание цирка в Мневниковской пойме станет достопримечательностью столицы и точкой притяжения для москвичей и туристов. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» фигурист, хореограф Илья Авербух.

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«Вся столица, вся страна следила за голосованием о судьбе московского цирка. И город, учитывая мнение жителей (в том числе самых маленьких), принял взвешенное решение построить здание в новом месте. По своему опыту знаю – хорошему шоу нужны не только опытные артисты, но и высокотехнологичная красивая площадка. Такой, уверен, станет здание в Мневниковской пойме. Сюрпризы, фокусы, клоуны – все, за что мы с детства обожаем московский цирк, отражено в визуальной концепции нового здания, которое станет новой достопримечательностью в перспективном районе столицы. Внутри для профессионалов будет доступны все условия для создания новых интерактивных шоу, они будут привлекать зрителей, в том числе из-за рубежа», – рассказал он.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об итогах голосования в рамках проекта «Активный гражданин» по поводу визуальной концепции нового Большого Московского цирка. Наибольшее количество голосов набрал проект архитектурного бюро «АПЕКС», который поддержали 29% взрослых и 42% детей.