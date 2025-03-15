Флоритуризм: подброка мест для красивого отдыха среди цветов

У москвичей этой весной стремительно набирает популярность флоритуризм — путешественники отправляются в разные регионы, чтобы понаблюдать за цветением растений. Эксперт сообщества туроператоров «Большая страна» Юлия Любимова рассказала об интересных направлениях.

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Флоритуризм — это новое слово в мире путешествий, которое объединяет любителей природы и цветов. Все больше туристов планируют свои поездки с одной целью: застать момент, когда местные растения распускаются в полном великолепии. Направление, хоть и не новое, стало популярным благодаря растущему интересу к уникальным природным явлениям. В рейтинге таких путешествия всегда лидировал Алтай в мае, когда распускается маральник, и апрельская Калмыкия, которая привлекает внимание туристов своими яркими тюльпанами. Флоритуризм не ограничивается одним лишь наблюдением за цветами. Путешественников ждут экскурсии, культурные мероприятия, фестивали (например, фестиваль тюльпанов или маральника), гастрономические ужины и дегустации, знакомство с местной культурой. Так турист получает полное представление о регионе. Надо учитывать, что периоды цветения растений могут быть короткими и зависят от времени года и климатических условий. Поэтому для любования цветами выбирают дни, когда цветы в наилучшем состоянии, а остальное время можно использовать для изучения достопримечательностей.

Шафрановые луга

Крокусы распускаются в конце апреля, покрывая субальпийские луга сиреневым одеялом. Эти ковры идеально подходят для весенних фотосессий. Чтобы насладиться буйством шафрана, отправляйтесь в Дагестан, где крокусы встречаются повсеместно, особенно вокруг Махачкалы и в Сергокалинском и Дербентском районах. Пестрые шафрановые луга также можно найти в Адыгее, в окрестностях Майкопа, Туапсе, Лазаревского и в Ставропольском крае.

Редкие красавцы

В Сочинском национальном парке в апреле начинают цвести пионы. Они находятся на грани исчезновения, занесены в Красную книгу России. Здесь растут целых три редких вида: кавказский, Виттмана и их природный гибрид — пион Литвинской. Все они являются эндемиками Западного Кавказа, то есть встречаются исключительно на его территории. А пион Литвинской и вовсе есть только в Сочинском нацпарке.

Розовое дерево

Рододендроны цветут с середины мая до начала июня, а рододендрон камчатский с яркими пурпурными цветками — в июне–июле. Название растения переводится как «розовое дерево». Эти удивительные цветы, относящиеся к семейству вересковых, встречаются в России только в Кавказских горах и на Дальнем Востоке. Важно помнить, что рододендрон занесен в Красную книгу России, поэтому его нельзя срывать.

Яркий май

В Астрахани в мае можно увидеть цветущие маковые поля по пути к бархану Большой Брат. В апреле-мае мак цветет в Крыму и Чечне — у Триумфальной арки в Грозном. В Дагестане из мака делают урбеч — ореховую пасту. Много полей здесь между Дербентом и Махачкалой. Одно из крупнейших — в Кумторкалинском районе.

Восточная вишня

Цветение сакуры на Сахалине происходит в середине мая, и это нетипичное для России растение привозят из Азии для украшения парков. В южных регионах бутоны раскрываются в первой половине апреля, а на севере — в конце апреля или начале мая. В Сочи, в парке «Дендрарий» тоже можно увидеть шесть видов сакуры.

Саратовские ирисы

В апреле Иваново поле в Саратове окрашивается в фиолетовый: здесь цветут карликовые ирисы. Сюда же ранней весной стремятся сотни туристов, чтобы полюбоваться цветением диких тюльпанов Геснера.

Лавандовые моря

В Краснодарском крае цветение лаванды продолжается в мае–июне. На российском юге, например в Воронеже, лаванда — источник дохода. Найти цветы можно у местных фермеров. Лаванду тут и пить можно — из нее делают лимонад и чай. В Орловской области переняли опыт краснодарцев и высадили популярные лавандовые поля в селе Старогольское, всего в 350 километрах от Москвы.

В Сети завирусился тренд с поеданием тюльпанов. На опубликованных видео девушки пробуют бутон и стебли цветка, при этом отмечая, что вкус напоминает горох или щавель. Однако новомодное увлечение может нанести непоправимый вред здоровью из-за большого количества токсинов в цветах. «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-диетологом, кандидатом медицинских наук Марият Мухиной, почему не стоит есть тюльпаны.