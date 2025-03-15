Чем может обернуться туристический кризис среди туроператоров

Туристический рынок на грани крупного кризиса – более сотни туроператоров уже к маю могут оказаться вне закона, так как предъявляемые к ним требования по наличию финансовых гарантий фактически невыполнимы.

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Такая ситуация сложилась по двум причинам. Во-первых, около 200 из 380 туроператоров выездного туризма используют в качестве финобеспечения свои накопления в фондах персональной ответственности «Турпомощи» (ФПО), но испытывают сложности с пролонгацией на новый период. Разрешения выдает Минэкономразвития, и в этом году, как уже писал «ТурДом», процесс затянулся. Заявки многие компании отправили еще в январе, но в министерстве обнаружили нестыковки в показателях для исчисления финансовых гарантий с данными о проданных турах в государственной системе «Электронная путевка».

«К сегодняшнему дню разрешения от Минэка использовать ФПО в качестве фингарантий получили только 19 компаний. Заявки еще от 143 не согласованы», – рассказал «ТурДому» глава «Турпомощи» Александр Осауленко.

По его словам, компании ответили Минэку на возникшие к ним вопросы, но реакции от министерства пока нет.

В апреле-мае у туроператоров истекают сроки фингарантий. Они обязаны уведомить регулятора о наличии финансового обеспечения на новый срок не менее чем за 45 дней. Получается, что выполнить требование закона компании не могут, так как оказались в подвешенном состоянии.

Во-вторых, еще один вариант в виде страхования ответственности компаний тоже оказался недоступен. 30 апреля истекает отсрочка от правительства, разрешающая туроператорам выездного туризма иметь договор страхования на сумму от 25 млн руб. С 1 мая минимальная планка поднимается до 50 млн руб. Причем согласно отраслевому закону фингарантия не может быть меньше 5% от общей цены турпродукта за прошлый год, то есть для крупных компаний суммы привязаны к их обороту, и гораздо более значительные.

В «Турпомощи» приводят цифры: в 2019 году реализовано зарубежных туров на 116,5 млрд руб., а в 2024-м уже на 285 млрд. Это связано как с инфляцией, так и с тем, что структура выездного турпотока изменилась – поездки за рубеж стали дороже в силу различных ограничений. Обороты туроператоров выросли в разы, особенно у крупных. Это делает сотрудничество с ними страховщиков значительно более рискованным, о чем они уже не раз предупреждали.

«Годовой оборот выездного туризма, по данным внутренней статистики Ассоциации туроператоров (АТОР), в 2024 году оценивается в 1,25 трлн руб., 5% от этой суммы составляет около 60 млрд. На примере крупнейших туроператоров размер страховой суммы будет достигать от нескольких сотен миллионов до нескольких миллиардов рублей. И даже если оценка АТОРа завышена, а реальная цифра где-то посередине между ней и данными "Турпомощи", страховщикам такие клиенты все равно не интересны. Средние и небольшие страховые организации, учитывая требования к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика, не смогут принимать в портфель подобные договоры, а крупные ограничены тем, что это для них крайне рискованно и экономически необоснованно», – указано в письме ВСС на имя замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова. Письмо отправлено 23 декабря (есть в распоряжении редакции. – Ред.).

Свои аргументы страховщики высказывали и устно – на встрече с участием Дмитрия Вахрукова.

Как пояснила Юлия Алчеева, директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое Страхование», участники отрасли должны выполнять нормативы Центробанка по финансовой устойчивости, поэтому принять на себя повышенные обязательства просто не могут. В определенном объеме отказы туроператорам неизбежны.

По оценкам опрошенных редакцией экспертов, после 1 мая за отсутствие фингарантий более 100 компаний (то есть каждый четвертый туроператор в сфере выездного туризма. – Ред.), могут быть исключены из реестра. Их владельцам не останется ничего другого, как уйти в «серую» зону – применять различные схемы, позволяющие обходиться без фингарантий, игнорировать «Электронную путевку». Некоторые уже это делают, прикидываясь туроператорами по России (им достаточно иметь фингарантию в 500 тыс. руб. – Ред.) и пользуясь тем, что на их «дополнительный» бизнес по отправке туристов за границу без должным образом оформленного обеспечения регулятор не обращает внимания.

Пока еще законопослушные туроператоры могут пойти по такому же пути – получается, что это самый простой вариант. Но о защите интересов туристов на случай банкротств и проблемных ситуаций можно вообще забыть – туристам никто не поможет. Прецеденты уже есть.

Юлия Алчеева считает, что ситуация, когда туроператорам предстоит исполнить нормы закона в разительно большем объеме, чем им в этом могут помочь страховщики, требует вмешательства.

«Страхование гражданской ответственности туроператоров, применяемое с 2007 года, сейчас превратилось в "архаизм". Оно не привлекательно как бизнес, не обеспечивает защиты интересов туристов в полном объеме и при этом недоступно для большинства участников рынка», — Юлия Алчеева.

Нужно или разрабатывать другие инструменты обеспечения ответственности туроператоров, или снизить требования к объему страхования и согласиться с тем, что это формальность на переходный период.

По информации инсайдеров, представители выездного турбизнеса пытались вынести проблему на обсуждение Минэкономразвития. Встречу сначала назначили на 28 февраля, потом перенесли на 11 марта, но утром того же дня вообще отменили.

Наши собеседники предполагают, что это неслучайно. Игнорирование проблем туроператоров, за которых, кстати, некому сейчас заступиться – высокопоставленные чиновники не раз сводили международный туризм к вывозу денег за границу, ведет к кризису в этой сфере. Скандал сделает актуальным срочный пересмотр правил защиты туристов и замену «неработающих фингарантий и бесполезного ФПО» на более действенные инструменты. А они уже наготове и рассматриваются в Минэкономразвития с октября – это создание солидарного гарантийного фонда, управляемого назначенной структурой. Согласно плану правительству предоставляется право расходовать его средства не только на выполнение обязательств перед туристами проблемных компаний, но и «на иные цели». Действительно, разве справедливо, что 4,5 млрд руб., накопленных в ФПО, используются только в случае банкротства или добровольного прекращения деятельности конкретной компании? В сообществе иронизируют, но многие не перестают надеяться, что вся эта ситуация с финобеспечением – результат недостаточного профессионализма или недопонимания в высоких кабинетах глубины проблемы, которое будет в ближайшее время разрешено в пользу здравого смысла. И наконец, более позитивная версия – затягивание рассмотрения заявок туроператоров на продление ФПО обосновано желанием чиновников разобраться, почему данные по оборотам, переданные в «Турпомощь», разнятся с тем, что выдает ГИС «Электронная путевка». А разобравшись, они согласуют все заявления компаний. Да, не быстро, но успеют в срок.