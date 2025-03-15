Турэксперт назвал весенние направления для аллергиков

Руководитель отдела партнёрских коммуникаций сервиса путешествий Туту.ру, основатель проекта «Медиаразведка» Наталья Анисимова рассказала о весенних направлениях, которые могут подойти людям с аллергией.

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«Например, в России можно отправиться на Байкал, где традиционно в это время лёд только начинает сходить и здесь нет активного цветения. Регион очень живописный и самобытный», — заявила она в беседе с газетой «Взгляд».

По её словам, если нет аллергии на хвойные растения, то можно поехать в Карелию.

Ещё одним направлением Анисимова назвала Калининград.

«Екатеринбург и Урал — тоже отличное направление, куда весна приходит чуть позже, а богатая культурная жизнь и исторические места позволят составить интересную программу пребывания», — добавила эксперт.

Ранее врач-аллерголог научно-исследовательского клинического Института детства Алёна Бондаренко в беседе с «Радио 1» рассказала об основных симптомах сезонной аллергии.