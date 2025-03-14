Стали известны цены в отелях Петербурга в разгар сезона белых ночей

Если хотите побывать в Санкт-Петербурге в разгар сезона белых ночей и провести это время с комфортом, готовьтесь выложить за отель солидную сумму: с 17 по 21 июня в городе будет проходить традиционный Международный экономический форум (ПМЭФ). И если цена за возможность потусоваться на его «полях» с прошлого года не изменилась (990 тыс. руб. для тех, кто купит пакет участника прямо сейчас, и 1,2 млн руб. – с 17 марта), то стоимость размещения выросла, и в некоторых случаях значительно. А по сравнению с другими днями июня – в разы. Редакция TourDom.ru проанализировала, во сколько во время ПМЭФ обойдется одноместное размещение в гостиницах в центре Северной столицы.

По традиции отели 5* закрыли бронирование на даты форума еще в начале года: на их сайтах период с 17-го по 21-е обозначен крестиками с пометкой «Возможен только выезд». Однако это не означает, что мест уже нет. В одной из премиум-гостиниц журналисту TourDom.ru ответили, что вообще еще не начинали продажи. Остальные сообщают цену по запросу.

Например, одноместное размещение в номере класса премиум в Grand Hotel Europe обойдется в 125 тыс. руб. Это почти в 4,5 раза больше, чем накануне мероприятия, и на 36% дороже, чем во время ПМЭФ в 2024 году (тогда такой номер стоил 92 тыс. руб.). Классический люкс предлагают 585 тыс. – за год цена выросла на 10%, а по сравнению с другими днями грядущего июня – в 7 раз. Президентский люкс оценен в 1 млн 100 тыс. за ночь, но это всего в 3 раза дороже, чем обычно.

Отель «Гельвеция» в прошлом году брал за размещение участников форума в классическом номере 153 тыс. руб. в сутки, в этом – 162 тыс. А если приехать на неделю раньше или позже большой экономической тусовки, тот же номер будет стоить 22 тыс. руб., и это чуть дешевле, чем год назад.

В Cosmos Selection 17–21 июня за стандарт хотят 100 тыс. руб., это на 20% меньше, чем во время прошлогоднего форума. В другие сроки его удастся забронировать за 22 тыс., и это почти в полтора раза больше, чем в июне 2024-го. Кстати, все полулюксы и люксы в этом отеле, по информации службы бронирования, на время ПМЭФ уже распроданы (в прошлом году обычный люкс стоил 320 тыс. руб. за ночь).

В отелях более низких категорий на текущий момент, судя по данным агрегаторов, можно найти варианты за адекватные деньги. Однако вполне вероятно, что ближе к датам проведения проблемы могут возникнуть и в категориях 3–4 звезды. Так что тем, кто запланировал обычные туристические поездки на даты форума, лучше позаботиться о размещении сильно заранее.