Власти Карачаево-Черкесии запустят мобильное приложение для туристов

Власти Карачаево-Черкесии в этом году планируют запустить мобильное приложение для туристов, благодаря которому можно будет спланировать путешествие в республику. В том числе в нем будет размещаться информация о популярных туристических маршрутах.

«Мы в этом году планируем уже запустить приложение. Оно будет учитывать все природные локации Карачаево-Черкесии, все маршруты и всю информацию. То есть любой желающий может зайти, увидеть, спланировать свое путешествие, получить услугу и так далее. Это очень удобно», — сообщил на пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Кавказ» министр туризма и курортов региона Расул Текеев.

Он также подчеркнул, что у республики есть большой потенциал в плане экологического туризма, по большей части это пешеходный туризм, для которого обустраивают горные тропы.

«Семь маршрутов мы уже благоустроили и паспортизировали. Это порядка 46 километров. Мы также продолжаем в этом году данную работу. <> До 2030 года мы должны все популярные маршруты паспортизировать и благоустроить», — сказал глава Минтуризма.

В паспорте, который создается для туристического маршрута, указывается информация о его траектории и сложности.